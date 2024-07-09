Hazine, iki ihalede 55,7 milyar lira borçlandı

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği devlet tahvili ihaleleriyle 55 milyar 725,9 milyon lira borçlanmaya gitti.



İlk ihalede, 4 yıl (1407 gün) vadeli, 3 ayda (91 gün) bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı.

İhalede dönemsel faiz yüzde 12,64 oldu.

Nominal teklifin 57 milyar 303 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 18 milyar 292 milyon lira, net satış 19 milyar 316 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin olmadığı ihalede, piyasa yapıcılarından 21 milyar 971,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 14 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 4 yıl (1582 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15,54 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

İhalede basit faiz yüzde 28,51, bileşik faiz yüzde 30,54 oldu.

Nominal teklifin 21 milyar 180 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 9 milyar 625,5 milyon lira, net satış 10 milyar 659,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 750 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 17 milyar 646 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 11 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece 2 ihalede toplam 55 milyar 725,9 milyon lira borçlandı.