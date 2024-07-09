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Meteoroloji'den 15 il için sağanak yağış alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji'den edinilen son dakika bilgilerine göre 15 ilde yağış bekleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2024 16:28, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2024 16:36
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Meteoroloji'den 15 il için sağanak yağış alarmı!

ANKARA (AA) - Yurt genelindeki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan ve Bayburt çevreleriyle Artvin'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sivas'ın kuzeyi, Yozgat'ın doğusu ve Tokat çevreleriyle Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde de yarın beklenen sağanağın yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan yarın öğle saatlerinden itibaren Kastamonu, Karabük ve Çankırı çevreleri, Sinop ve Bartın'ın iç kesimleri ile Çorum'un batısında yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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