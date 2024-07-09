TÜİK protestoları davasında Birleşik Kamu-İş yöneticilerine beraat

BİRLEŞİK Kamu İş Konfederasyonu yöneticisi 5 kişi, açıklanan enflasyon verileri nedeniyle Türkiye İstatistik Kurumu'nu (TÜİK) protesto ettikleri için 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' suçundan yargılandıkları davadan beraat etti.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri, 9 Haziran 2022'de açıklanan enflasyon verileri nedeniyle TÜİK önünde açıklama yapmak istedi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle dönemin Konfederasyon Genel Başkanı Mehmet Balık, Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Mücahit Dede, önceki dönem Eğitim-İş Denetleme Kurulu Başkanı Suat Sadış, Ankara 3 No'lu Şube Başkanı Doğan Dağdelen ve Denizli İl Başkanı Namık Kemal Aydoğan gözaltına alındı. 5 sendikacı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 5 sendika yöneticisi hakkında 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sanıkların yargılanmasına, Ankara 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanık Mücahit Dede ile avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, dosyayı karara bağlayacaklarını söyleyip, sanık Mücahit Dede'ye söz verdi. Dede, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Beraatımı mahkemeden talep ediyorum" dedi. Sanık avukatı ise "Mahkeme heyetinden barışçıl karar bekliyoruz. Müvekkilim Anayasal hakkını kullanmıştır, beraatını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tamamı hakkında üzerlerine atılı suçlamaların yasal unsurları oluşmadığından beraat kararı verdi.