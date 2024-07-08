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'Memur ve emekliye acilen refah payı verilmeli'

SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay Cengiz, artan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında emekli ve memurların büyük bir ekonomik bunalım içinde olduğunu vurguladı. Cengiz, yaptığı yazılı açıklamada; 'Memur ve emekilere acilen refah payı verilmeli' çağrısında bulundu

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Temmuz 2024 10:00, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2024 17:54
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'Memur ve emekliye acilen refah payı verilmeli'

SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay Cengiz yaptığı yazılı açıklamada, fahiş fiyatlar karşısında emekli ve memurların ezildiğini belirterek bir asgari ücret tutarında memur ve emeklilere refah payı verilmesi gerektiğini savundu.

Cengiz'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

TÜRK-İŞ tarafından; dört kişilik bir ailenin gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan yoksulluk sınırı 61.820,10 TL olarak açıklanmıştır.

İçeriği bilinmeyen ve çarşı Pazar ile uyumlu olmayan TÜİK enflasyonuna göre, memur ve emeklilerine Temmuz 2024 ayı için enflasyon farkı dahil %19,37 maaş artışı verilmesi öngörülmüş, Cumhurbaşkanlığı verilerine göre en düşük memur maaşı 39.177 TL, ortalama memur maaşı ise 44.508 TL olarak hesaplanmıştır. Bu veriler ışığında; memurların çok büyük çoğunluğu her ay ortalama bir asgari ücret kadar yoksulluk sınırı altında kalırken, piyasa ile uyumsuz olan enflasyon rakamlarına göre dahi ayda toplam 35.700 alım gücü kaybına uğramış, yaklaşık bir maaş kaybetmiştir.

'Enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadele edilirken, faturası sabit gelirli memur ve emeklilerine kesilmemelidir'

Acilen, Temmuz 2024 ayı için memur ve emeklilerine yoksulluk sınırı üzerinde bir ücretin verilebilmesi için, bir asgari ücret kadar refah payı verilmelidir.

Piyasa koşullarına uygun lojman tazminatı ile giyecek ve yiyecek yardımı ödenmeli, daha önce verilen seyyanen zam dahil tüm bu düzenlemeler taban aylıklara yansıtılarak emekli maaşı ve ikramiyesinin hesabına dahil edilmelidir.

Böylelikle memur ve emeklileri içinde bulunduğu dar boğazdan çıkarılmalıdır. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edilen toplu sözleşme ikramiyesi geciktirilmeden tüm sendika üyesi memurlara ödenmeli, verilen sözler tutularak unutturulmamalıdır. Mevcut durumun devamı, yıllardır ekonomik darboğaz içinde olan ve kemer sıkan kamu personelinin moral ve motivasyonu ile performansını oldukça olumsuz etkileyecek, bu husus ta kamu hizmetlerinin kalitesine yansıyacaktır.

Talebimizi bu şekliyle bir kez daha yineliyoruz. Sesimizin duyulmasını ve sorunlara çare bulunmasını istiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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