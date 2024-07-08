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Levent Kuruoğlu: Bu manipülasyon emeklinin ve asgari ücretlinin cebinden almak değil de ne?

Hürriyetçi Eğitim Sen (Hür-Sen) Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, açıklanan enflsyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını ve bu durumun emekli ve asgari ücretlinin haklarını gasp ettiğini vurguladı.

Haber Giriş : 08 Temmuz 2024 11:02, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2024 18:06
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Levent Kuruoğlu: Bu manipülasyon emeklinin ve asgari ücretlinin cebinden almak değil de ne?

Hürriyetçi Eğitim Sen (Hür-Sen) Genel Başkanı Levent Kuruoğlu enflasyon sepetinde yer alan kalemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Kuruoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Kuruoğlu: "Böylesine gayri ciddi bir enflasyon tespiti, akıl, vicdan ölçüleri ve ahlakla açıklanabilir mi? Bu manipülasyon açıkça memurun, emeklinin ve asgari ücretlinin cebinden almak değil de ne?

"TÜİK'in sır gibi sakladığı, yargı kararına rağmen açıklamadığı enflasyon sepetine, uzman doktor muayene ücreti 33 lira 69 kuruş, Haziran ayı ev kirası ise 5 bin 845 TL, 1 litre zeytinyağı ise 113,37 TL olarak girmiş. Tabii ki, bu rakamlar üzerinden memur, emekli ve diğer çalışanlara zam yapılıyor ve enflasyon farkı bu rakamlar üzerinden belirleniyor. Böylesine gayri ciddi bir enflasyon tespiti, akıl, vicdan ölçüleri ve ahlakla açıklanabilir mi? Bu manipülasyon açıkça memurun, emeklinin ve asgari ücretlinin cebinden çalmak değilse nedir? Bu ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı, açıkça manipüle edilmiş bu enflasyon rakamlarını esas alarak, "işler iyiye gidiyor" diye açıklamalar yapabiliyor. Yıllardır, ülkemizin ekonomik gerçeklerine, çarşı ve pazara hiç de uygun olmayan bu uydurma enflasyon rakamları ile memurlar, emekliler ve nihayetinde tüm halkımız göz göre göre fakirleşti. Uzmanların uyarıları hiç dikkate alınmıyor, halk her geçen gün, bile isteye, uydurma enflasyon rakamları ile soyuluyor.Hür-Sen olarak, bu haksızlığa ve vicdansızlığa halkımız ve üyelerimiz adına baş kaldırıyor, iktidarı TÜİK'e çeki düzen vermeye ve cebimizden alınan, hatta gasp edilen alım gücümüzü iade etmeye davet ediyoruz."

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