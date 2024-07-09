Kurtulmuş: NATO üyeleri olarak Gazze'deki insanlık felaketini görmezden gelemeyiz

"NATO müttefiklerine Netanyahu hükümetinin saldırganlığına 'artık yeter' demeleri, derhal kalıcı ateşkes, engelsiz insani erişim ve iki devletli çözüm çağrısı yapıyoruz"

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