Çankırı'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve işyerlerini su bastı
Çankırı'da etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası bazı sokaklarda meydana gelen su baskınları vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2024 19:34, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2024 19:36
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kuvvetli sağanak yağış uyarısının yapıldığı Çankırı'da, etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak yağış sebebi ile Çankırı il merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı. Vatandaşlar su baskınlarının yaşadığı sokaklarda zor anlar yaşadı. Yağış ile birlikte harekete geçen ekipler, su baskınlarının olduğu caddelerde tahliye çalışması yaptı.