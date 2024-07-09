13 yaşındaki Yağız Kaan, Magnus Carlsen'i 41.2 saniyede mat etti

Erdoğmuş, dünya satranç tarihinin en genç GM'leri listesinde ise 4. sırada bulunuyor.

Yağız Kaan Erdoğmuş, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) sıralamasına göre aktif sporcular arasındaki en genç GM ünvanının sahibi konumunda yer alıyor.

Milli satranç oyuncusu Yağız Kaan Erdoğmuş, katıldığı turnuvada dünyanın gelmiş geçmiş en iyi satranç oyuncusu olarak gösterilen Magnus Carlsen ile karşı karşıya geldi.

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