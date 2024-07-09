Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için ABD'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Andrews Askeri Hava Üssü'nde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve diğer ilgililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da Washington'a geldi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanları toplantısına katılacak olan Erdoğan, bugün NATO'nun 75. Yıl Anma Etkinliği'ne iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

4 ÖNEMLİ KONU

Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'ın gündeminde 4 önemli konu var.

Onlardan en önemlisi, İsrail'in Gazze saldırıları... Cumhurbaşkanı Erdoğan, katliamın durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için üye ülkelerden daha fazla rol almasını isteyecek.

Uzun süredir devam ateşkes arayışları da gündemde olacak. Cumhurbaşkanı, Katar'ın başkenti Doha'da devam eden ateşkes toplantıları için "Görüşmelerde daimi ateşkesi öngören bazı olumlu adımlar atıldı. Artık ateşkes için 'anbean' diyorlar. Yani anbean oradan isabetli bir haber gelebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Ortadoğudaki gelişmeler, Rusya -Ukrayna savaşı ve Karadeniz'in güvenliği de Erdoğan'ın gündemindeki diğer başlıklar olacak.

Devlet ve hükümet başkanları toplantısının en önemli gündem maddesi ise Rusya-Ukrayna savaşı.

Ukrayna'nın NATO'dan en büyük beklentisi Rusya'ya karşı askeri desteğin yanı sıra üyelik konusunda tatmin edici bir mesaj almak.