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KPSS Ön Lisans sınavı geç başvurusu ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans geç başvurularının başladığını bildirdi. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. Peki, KPSS Ön Lisans sınavı geç başvurusu ne zaman bitecek?

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 09 Temmuz 2024 22:12, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2024 22:16
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KPSS Ön Lisans sınavı geç başvurusu ne zaman?

KPSS'nin bu yılki ön lisans oturumu için geç başvuru süreci başladı. ÖSYM'nin belirlediği takvim içinde başvurularını yapmayan memur adayları, gerekli adımları izlyerek geç başvurularını tamamlayabilir. ÖSYM'nin açıklamasına göre KPSS sınavına başvurular ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapılacak. Ödemeler başvurusu sırasında internet üzerinden yapılabilir.

KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans Geç Başvuruları 9-10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

KPSS Ön Lisans sınav ücreti, 350 TL olarak belirlenmişti.

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor.

Bu nedenle KPSS Ön Lisans geç başvuru ücreti 525 lira olacak.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN 2024?

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ön Lisans), 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.

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