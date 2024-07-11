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BYD'nin dev yatırımının detayları netleşiyor

Dünyanın lider elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD'nin üretim tesisi Manisa'da kurulacak. Kapasitesi ilk aşamada 150 bin araç kapasiteli olacak fabrikanın, 2026 sonundan önce üretime başlaması planlanıyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 11 Temmuz 2024 09:47, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2024 10:06
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BYD'nin dev yatırımının detayları netleşiyor

Türkiye, yeni yatırımlarla otomotiv sektöründe dönüşümün lider ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden BYD ile imzalanan yatırım anlaşması, hem Türkiye'de hem küresel alanda büyük ses getirdi. Çinli firmayla sağlanan o dev anlaşmanın detayları da belli olmaya başladı.

Manisa'da 150 bin araç kapasiteli tesis kurulacak
Buna göre firma, Türkiye'deki tesisini Manisa'da kuracak. Yıllık 150 bin araç kapasiteli şarj edilebilir hibrit otomobil üretilecek.

Üretim tesisinin 2026 yılının sonuna kadar faaliyete geçebileceğini söyleyen BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, "1 milyar dolarlık yatırım. 150 bin başlangıç kapasiteli demek lazım. Hem plug-in şarj edilebilir hem elektrikli modelleri var. Her iki teknolojiden de buradaki fabrikada üretilecek." dedi.

Bu kalitedeki ürünlere Türk tüketicilerinin sahip olmasını çok önemsediğini vurgulayan Ergun, kullanıcıların bütün Premium modellere sahip olma fırsatı yakalayacağının altını çizdi.

"İstihdama ciddi katkısı olacak"
Elektrikli araç üreticisi BYD, ALJ Türkiye ile ülke pazarına girecek. ALJ Türkiye Başkanı Ali Haydar Bozkurt, yatırımın Türkiye ekonomisine katkısına dikkati çekti.

Bozkurt, "27 yıl sonra bir otomotiv üreticisinin Türkiye'yi seçmesi çok önemli istihdama ciddi katkısı olacak 5-6 bin civarı direkt 40-50 bin en direkt büyüklüğe ulaşacak. Teknoloji lideri bir marka geliyor onun yaratacağı katma değer yeni teknolojilerin ülkemizde üretilecek olması başka kapılar doğuracaktır." dedi.

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