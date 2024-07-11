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Boğaziçi, Avrupa'nın en fazla ilerleme gösteren yükseköğretim kurumu

Boğaziçi Üniversitesi, yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS'in "Avrupa'nın En İyi Üniversiteleri Sıralaması 2025"te 34 sıra birden yükselerek, bölgesel sıralamada en fazla ilerleme gösteren yükseköğretim kurumu oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2024 11:41, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2024 11:44
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Boğaziçi, Avrupa'nın en fazla ilerleme gösteren yükseköğretim kurumu

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İngilitere'nin başkenti Londra merkezli kuruluş, Avrupa'da yer alan yükseköğretim kurumlarını "araştırma etkisi", "akademik saygınlık", "istihdam gücü", "işveren nezdinde saygınlık", "eğitim deneyimi", "uluslararasılık" ile "sürdürülebilirlik" gibi kriterlere göre sıraladı.

Buna göre, Boğaziçi Üniversitesi Avrupa'da değerlendirilen 42 ülkeden 685 yükseköğretim kurumu arasında 165. sırada temsil edildi.

Bu kuruluşun haziranda yayımladığı "Dünya Üniversiteler Sıralaması 2025"teki verilerden yararlanarak hazırlanan bölgesel sıralamada Boğaziçi Üniversitesi 34 sıra yükselerek, "Avrupa'nın en fazla ilerleme gösteren" yükseköğretim kurumu oldu.

QS'in bu yıl değerlendirdiği kriterlerde en iyi performans "istihdam gücü" ile "işverenler nezdinde saygınlık" kriterlerinde elde edildi. Üniversite, işverenler nezdinde saygınlıkta 10 sıra yükselip 32'inci, istihdam gücünde ise 35'inci sırada yer aldı.

Türkiye'de değerlendirilen 72 yükseköğretim kurumu arasında ise istihdam gücünde birinci sırada olan Boğaziçi Üniversitesi, işverenler nezdinde saygınlık ile sürdürülebilirlik kriterlerinde ise 3'üncü oldu.

Üniversite, "akademik saygınlık" kriterinde 9 sıra ilerleyerek 137'nci, "eğitim için giden değişim programı öğrencileri" kriterinde 140'ıncı ve üniversitelerin sürdürülebilirlik çalışmalarının toplumsal ve çevresel etkilerinin göz önüne aldığını "sürdürülebilirlik" kriterindeyse 152'nci sırada temsil edildi.

- "Performansımızı ileri taşımaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, üniversitelerinin Avrupa'daki yükseköğretim kurum ve çeşitli önde gelen kuruluşlarla büyük işbirliklerine devam ettiğini belirtti.

Prof. Dr. İnci, "Avrupa'nın En İyi Üniversiteleri Sıralaması 2025"te gösterilen performansa ilişkin ise şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere, Avrupa'da çeşitli işbirliği ve ortaklıklarımız devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (Boğaziçi LifeSci) ve Avrupa'nın ilk ve tek karbon negatif mikroalg biyorafinerisi gibi dünyada dikkati çeken birçok projede birlikte çalışıyoruz. Ayrıca, Avrupa'daki yükseköğretim kurumlarıyla değişim programlarımız ve araştırma ortaklıklarımız da sürüyor. 165'inci sırayı da yeterli görmüyoruz. AR-GE, endüstri-sanayi işbirliği, değişim programları, akademik nitelik ve uluslararası işbirlikleri gibi alanlardaki performansımızı ileri taşımaya devam edeceğiz."

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