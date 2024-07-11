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TOBB Başkanı'ndan bazı şirketlerin zor durumda olduğu iddialarına yanıt

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bazı firmaların zor durumda olduğu iddialarına tepki göstererek, "Firmalarımız, bu ülkenin milli servetidir, özel sektörümüz yatırım, istihdam, üretim ve ihracatını her sene artırmakta, dünyanın dört bir köşesinde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektedir." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2024 13:46, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2024 13:47
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TOBB Başkanı'ndan bazı şirketlerin zor durumda olduğu iddialarına yanıt

Hisarcıklıoğlu, bazı şirketlerin mali durumlarına ilişkin iddialara yönelik yazılı açıklama yaptı.

Şirketlere itibar cellatlığı yapıldığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Bazı il ve ilçelerimizde sektörlerle, firmalarla ilgili 'zordalar, batıyorlar' gibi dedikodular çıkarmak, altına adını yazma cesareti olmadan batacak şirketler listelerini iletişim kanallarından paylaşmak alçaklıktır, ahlaksızlıktır, suçtur. Ülkemize, milletimize ve ekonomimize ihanettir." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, ticaret dünyasının tüm paydaşlarına yönelik çağrıda bulunduğunu belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Lütfen dedikodu ticareti yapanları dinlemeyin, o ticaretin ortağı olmayın. Firmalarımız, bu ülkenin milli servetidir, özel sektörümüz yatırım, istihdam, üretim ve ihracatını her sene artırmakta, dünyanın dört bir köşesinde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektedir. Birkaç şirketin zorda kalmasını bahane ederek dedikodularla karalanmaya çalışılan firmalarımızda binlerce insan çalışıyor, evlerine ekmek götürüyorlar. Bu insanların aileleri, çocukları var. Yazıktır, günahtır. Asılsız, hiçbir dayanak noktası olmadan, batacak, zorda kalan şirketler listesi hazırlayan ahlaksızlara karşı cumhuriyet savcılarına çağrı yapıyorum. Bu tür kara listeleri hazırlayanları tespit edip, haklarında gerekli hukuki işlemleri başlatsınlar lütfen. Şirketler hakkında asılsız dedikodu çıkartanlar yargılanmalı. İletişim kanallarından kara listeler paylaşanlara karşı hukuki işlem başlatılmalı."

Bankalara da seslenen Hisarcıklıoğlu, reel sektör ile finans sektörünün aynı elmanın iki yarısı olduğunu vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, bankaların firmaların yanında durmaya devam etmesi gerektiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Özellikle bazı bankaların il ve ilçe şubelerini dedikodu ticareti konusunda daha hassas olmaya davet ediyorum. Bu vesileyle bir çağrım da şirketleri enflasyonun müsebbibi gösterip, özel sektörü suçlu ilan edenlere. Üreten, istihdam sağlayan, bu ülkenin geleceğine yatırım yapan özel sektörü suçlu ilan etmeden önce herkes kendi işini en iyi şekilde yapsın. Sap ile samanı birbirine karıştırmayalım. Fahiş fiyat artışı yapan şirket varsa, kamunun yetkili kurum ve kuruluşları işlem yapsın. Toptancı anlayışla bütün şirketler suçlu ilan edilemez."

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