Hakkında idari soruşturma açılan memurun görevine son verilebilir mi?

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 56 ncıı maddesinde, "Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmıyacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir."

İlişikleri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Hükmü yer almaktadır.

Hakkında ceza soruşturması olan aday memurun görevine son vermede bu hüküm uygulanabilir mi? sorusuna Danıştay açıklık getirdi.

Tek başına idari soruşturma açma göreve son vermek için yeterli değildir



FETÖ/PDY örgütü kapsamında idari soruşturma başlatıldığı, bu soruşturma gerekçe gösterilerek 657 sayılı Kanun'un 56. maddesi kapsamında memuriyetle ilişiğinin kesildiği, olayda buna ilişkin olarak yapılan incelemede; 04/10/2018 tarihli ara kararıyla davacı aleyhinde yürütülen soruşturmanın akıbetinin sorulduğu ve bu ara kararına idarece verilen cevapta; davacının FETÖ/PDY örgütüyle irtibatlı veya iltisaklı olduğu yönünde herhangi bir somut bilgi bulunmadığı gerekçesiyle aleyhinde disiplin soruşturması açılmasına gerek duyulmadığı ve idari soruşturmanın davacı aleyhinde herhangi bir durum yaratmadan son bulduğu hususlarının belirtildiği, bu durumda; bu idari soruşturmanın davacı aleyhinde herhangi bir olumsuzluk yaratmadığı, 657 sayılı Kanun'un 56. maddesinde belirlenen şartların davacı yönünden oluşmadığı ve dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunamamaktadır.

Danıştay bu kararı onamıştır.



T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2020/707

Karar No: 2023/6088

İSTEMİN KONUSU : . Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin .. tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde aday polis memuru olarak görev yapan davacının, hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında yapılan soruşturma devam ettiğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 56. maddesi uyarınca memuriyetten ilişiğinin kesilmesine ilişkin. tarih ve. sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; davacının 06/07/2016 tarihinde aday polis memuru olarak göreve başladığı, aleyhinde. tarih ve . sayılı görev emriyle FETÖ/PDY örgütü kapsamında idari soruşturma başlatıldığı, bu soruşturma gerekçe gösterilerek 657 sayılı Kanun'un 56. maddesi kapsamında memuriyetle ilişiğinin kesildiği, olayda buna ilişkin olarak yapılan incelemede; 04/10/2018 tarihli ara kararıyla davacı aleyhinde yürütülen soruşturmanın akıbetinin sorulduğu ve bu ara kararına idarece verilen cevapta; davacının FETÖ/PDY örgütüyle irtibatlı veya iltisaklı olduğu yönünde herhangi bir somut bilgi bulunmadığı gerekçesiyle aleyhinde disiplin soruşturması açılmasına gerek duyulmadığı ve idari soruşturmanın davacı aleyhinde herhangi bir durum yaratmadan son bulduğu hususlarının belirtildiği, bu durumda; bu idari soruşturmanın davacı aleyhinde herhangi bir olumsuzluk yaratmadığı, 657 sayılı Kanun'un 56. maddesinde belirlenen şartların davacı yönünden oluşmadığı ve dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı idare tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı hakkında FETÖ/PDY kapsamında idari soruşturma bulunduğundan asli memurluğa atanmasının uygun görülmediği ve 657 sayılı Kanun'un 56. maddesi uyarınca tesis edilen işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek, temyize konu kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Hakkında idari soruşturma bulunduğundan bahisle asli memurluğa atanması uygun görülmemiş ise de; davalı idarece düzenlenen 01/08/2018 tarihli araştırma raporunda, örgütle irtibatlı veya iltisaklı olduğu yönünde herhangi bir somut bilgi bulunmadığından aleyhinde disiplin soruşturması açılmasına gerek duyulmadığı şeklinde rapor düzenlediği; ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının. soruşturma sayılı dosyasından da örgütle irtibatı bulunmadığı gerekçesiyle hakkında "Kovuşturma yapılmasına yer olmadığına" kararı verildiği ve işlemin hukuka aykırı olduğu belirtilerek, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK H KİMİ : .

DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

Öte yandan; dosyada bulunan bilgi ve belgelerden; davacı hakkında FETÖ/PDY kapsamında yapılan adli soruşturma sonunda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının. sayılı dosyası ile; davacının üzerine atılı suçu işlediğine ve örgüte bağlılıkla eylemsel harekette bulunduğuna dair herhangi bir delil elde edilemediğinden, "Kovuşturma yapılmasına yer olmadığına" kararı verildiği görülmüştür.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı İdarenin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusun reddi yolundaki. Bölge İdare Mahkemesi .. İdari Dava Dairesinin temyize konu .. tarih ve E:., K:. sayılı kararının yukarıda belirtilen açıklama ile ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın. İdare Mahkemesine gönderilmesine, 27/11/2023 tarihinde, kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

