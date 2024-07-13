Memura üstün başarı belgesini kimler verir?

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122 nci maddesinde, "Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde (.) görevli Devlet memurları için Milli Savunma Bakanı bu yetkisini devredebilir.Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir.

Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi halinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200'üne kadar ödül verilebilir.

Bu maddeye göre bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde onundan, Gümrük Müsteşarlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadroları için binde yirmisinden fazla olamaz." hükmü yer almaktadır.

- Üstün başarı belgesiyle ilgili olarak bilinmesi gerekenler:

Bu itibarla,

-Üstün başarı belgesi, üç defa başarı belgesi alanlara verilmektedir.

-Başarı belgesi ise görev yaptığı kurumdaki emsallerine göre olağanüstü çalışmaları ile başarı gösterenlere verilmektedir.

-Ayrıca, kamu kaynaklarında tasarruf sağlanmasında, kamu zararının önlenmesinde, kamusal fayda ve gelirlerin önemli ölçüde artırılmasına katkı sağlayanlara vb verilmektedir.

-Bir kolluk kuvveti görevlisinin yapılan operasyon sonucunda önemli miktarda yasa dışı iş ve işlemlerin önlenmesine katkı sağlaması ve Devletin faydasına olacak şekilde hukuk dışı malların ülkeye girişine engel olması buna örnek verilebilir.

-Üstün başarı belgesi merkezde Bakan, İlde Vali, İlçede Kaymakam tarafından verilebilir.

-Başarı belgesi verilmesinde idarenin takdir yetkisi olmakla birlikte üstün başarı belgesi verilmesi idarenin takdirinde değildir. Dolayısıyla üstün başarı belgesi üç defa başarı belgesi alanlara verilmek durumundadır.

-Merkez teşkilatında ilgili Bakan, illerde Valiler üstün başarı belgesi verilenlere en fazla Temmuz-Aralık 2024 tarihleri arasında yaklaşık 17.248 TL tutarında ödül verebilecektir. Bu konuda da idarenin takdir yetkisi bulunmaktadır.

-Bir mali yıl içinde ödüllendireceklerin sayısı kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde onundan, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, MEB,EGM, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı kadroları için binde yirmisinden fazla olamayacaktır.