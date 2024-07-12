Kamuda idareciler görevden alınırken hangi AYM kararına dayanılıyor?

3 sayılı CBK'nın 6 ncı maddesinde daire başkanı, genel müdür yardımcısı ve il müdürünün görevden alınması durumunda atanacağı kadrolar belirlenmiştir.

375 sayılı KHK'nın mülga ek 18, ek 35 ve ek 37 nci maddelerinde ise il müdürü, daire başkanı ve genel müdür yardımcılarının görevden alınması durumunda atanabileceği kadrolar hükme bağlanmıştır.

Anayasa Mahkemesi'nin 28 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazetede önemli bir kararı yer almıştır. Anayasa Mahkemesi, ana muhalafet partisinin başvurusu üzerine 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kanun'un 30. maddesine eklenen şu fıkranın iptal istemini görüşmüştür:

"Başkanlık merkez teşkilatında genel müdür yardımcısı, daire başkanı veya taşra teşkilatında il müdürü kadrolarında toplam en az üç yıl görev yapmış olanlar, atama tarihi itibarıyla fiilen bu kadrolardan birinde bulunmak şartıyla Sosyal Güvenlik Uzmanı kadrosuna atanabilir."

Anayasa Mahkemesi, E:2014/87 K:2015/112 sayılı bu kararında; il müdürü, daire başkanı ve genel müdür yardımcısı kadrolarını idareci olarak tanımlamış ve idarenin bu kişileri ömür boyu yani sürekli şekilde bu kadrolarda tutmaya mecbur olmadığını, kişilerin bu sebeple bu kadrolardan sürekli şekilde istifade etmesini gerektirecek bir alacak beklentisinden söz edilemeyeceğini belirtmiş ve iptal istemini reddetmiştir.

Anayasa Mahkemesi bu kararda, kamu yararı ve hizmetin gerekleri sebebiyle bunların görevine idare tarafından son verilmesinin ve yürürlükteki mevzuatta bulunan ilgili kadrolara atanmasında kazanılmış hakları veya genel olarak hukuk güvenliği ilkesini ihlal eden bir durumun bulunmadığını belirtmiştir.

İdare, yani kamu kurumları, daire başkanı, il müdürü ve genel müdür yardımcısı kadrolarında bulunan bürokratları görevden alırken genel olarak Anayasa Mahkemesinin 28 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan bu kararını dayanak olarak almaktadır. İdareler; Anayasanın 153 üncü maddesinde yer alan AYM kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve gerçek ve tüzel kişileri bağlayıcılığı olduğuna dikkat çekerek il müdür, daire başkanı ve genel müdür yardımcısı kadrolarında bulunanların görevden alınmasında idarelerin bunların, kesintisiz iki yıl görev yapma veya toplamda en az üç yıl görev yapma gibi kriterlere bakarak maaş haklarını ve/veya idari uzmanlığa atanma gibi haklara sahip olmasını beklemeksizin görevden alabilmektedir.