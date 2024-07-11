Eskişehir'de caddeye devrilen ağaç yolu kapattı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle kırılan ağaç dallarının caddeye devrilmesiyle trafik aksadı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2024 17:09, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2024 17:12
Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'ndeki yol kenarında bulunan çınar ağacının dalları kuvvetli rüzgar nedeniyle kırıldı.
Caddeyi kaplayan dallar nedeniyle trafikte aksama yaşandı. Caddede tramvay seferleri için kullanılan elektrik hatları zarar gördü. Tramvay seferlerinde aksamalar yaşandı, duraklarda bulunan yolcular yoğunluk oluşturdu.
Kırılan dallar belediye ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı.