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İstanbul Havalimanı temmuz ayına da zirvede başladı

İstanbul Havalimanı, 1-7 Temmuz arasında günlük ortalama 1500 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2024 17:43, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2024 17:46
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İstanbul Havalimanı temmuz ayına da zirvede başladı

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (Eurocontrol) 1-7 Temmuz dönemine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1500 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1412 uçuşla Paris Charles De Gaulle ve 1407 uçuşla Amsterdam Schiphol havalimanları izledi.

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