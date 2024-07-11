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Prof. Dr. Naci Görür'den 'depremselliği yüksek' uyarısı

Afyonkarahisar, güne depremle uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'de deprem sonrası ilk açıklama geldi. Görür, bölgedeki graben yapılara dikkat çekti. Görür, "Bu yapıların depremselliği görece yüksek sayılır" dedi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 11 Temmuz 2024 18:52, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2024 18:56
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Prof. Dr. Naci Görür'den 'depremselliği yüksek' uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Afyonkarahisar'da saat 06.24'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saha taramalarında olumsuz bir durum tespit edilmezken yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Afyon'daki depremin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Görür, göller yöresindeki graben yapılara dikkat çekerek "depremselliği yüksek" uyarısında bulundu. Deprem uzmanı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaşlar, Afyonkarahisar'da 4,5 deprem oldu. Deprem Akşehir-Afyon Grabeni içerisinde oldu. Biliyorsunuz bu yapılar normal faylarla çevrili. Göller yöresinde graben yapıları egemen. Bu yapıların depremselliği görece yüksek sayılır."

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