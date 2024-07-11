Yunanistan, Romanya ve Bulgaristan NATO'ya lojistik destek için ortak niyet mektubu imzaladı

Yunanistan, Romanya ve Bulgaristan'ın, NATO'ya lojistik destek çerçevesinde "Uyumlaştırılmış Askeri Hareketlilik Koridoru" oluşturulmasına ilişkin niyet mektubu imzaladığı bildirildi.

Yunanistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın, NATO Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Washington'da, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ve Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zaprianos ile "Uyumlaştırılmış Askeri Hareketlilik Koridoru" oluşturulmasına ilişkin niyet mektubu imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, "Niyet mektubunun imzalanmasıyla, NATO'ya lojistik destek vermeye yönelik ortak ağ çerçevesinde, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya arasındaki işbirliğini ilerletmeyi hedefleyen askeri hareketlilik koridoru oluşturulmasına ilişkin bu 3 ülkenin niyetini ortaya konmaktadır." ifadesi yer aldı.

Niyet mektubunun kara ve demir yollarına ilişkin olduğu bildirilen açıklamada, Selanik ve Dedeağaç gibi bölgelerdeki altyapı ve ağların da iyileştirilmesine ilişkin olduğu kaydedildi.