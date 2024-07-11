Silahlı saldırıda yaralanan Yüksekova TSO Meclis Başkanı, hayatını kaybetti

Burada yapılan tedavi sonrası Başkan Sevi, ameliyata alındı ve 4 saatlik ameliyattan sonra yoğun bakım servisine nakledildi.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Meclis Başkanı Timur Sevi, evinin önünde kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

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