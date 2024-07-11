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TBB'nin yeni dönem yönetim kurulu üyeleri belli oldu

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 67. Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde Birliğin yeni dönem yönetim kurulu belli oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2024 22:51, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2024 22:54
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TBB'nin yeni dönem yönetim kurulu üyeleri belli oldu

TBB açıklamasına göre, Birliğin 67. Genel Kurulu, İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Genel Müdürlük Oditoryumu'nda gerçekleştirildi.

Seçimli gerçekleştirilen toplantının kesin olmayan sonuçlarına göre TBB Yönetim Kurulu, "Akbank, Citibank, HSBC Bank, ING Bank, Odea Bank, Türk Ekonomi Bankası, Türk Eximbank, Ziraat Bankası, Türkiye Garanti Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ile Yapı ve Kredi Bankası"ndan oluştu.

TBB Yönetim Kurulu Denetçi Üyeliğine ise Fibabanka, QNB Finansbank, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası seçildi.

Açıklamada, TBB Yönetim Kurulu Başkanı ile Başkan Vekilinin yeni yönetim kurulunun yapacağı ilk toplantıda belirleneceği bildirildi.

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