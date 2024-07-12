Okul yöneticileri sınav nedeniyle 15 Temmuzda ayrılma-başlama işlemlerini yapabilecek

İşte bakanlıktan gönderilen talimat;

"Sayın Okul/Kurum Müdürlerimiz;

MEB Yönetici Görevlendirme takvimine göre 12 Temmuz 2024 tarihinden itibaren okul yöneticilerinin yeni görev yerleri için ayrılma-başlama işlemlerini yapmaları esas alınmıştır. Ancak;

14 Temmuz 2024 Pazar günü ÖSYM Başkanlığınca uygulanacak olan 2024 KPSS Lisans sınavında Sınav Binası olarak seçilen okulların okul yöneticilerinin belirtilen sınav tarihinden sonra ayrılma-başlama işlemlerini yapması sınavın huzuru ve güvenliği açısından önem arz etmektedir.

Yukarda açıklanan nedenlerden dolayı 12 Temmuzdan itibaren ayrılış yapabilecekleri bildirilen yöneticilerin 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak KPSS sınavının sonrasında ayrılışlarının yapılması hususunda gereğini rica ederim."

Ahmet KANDEMİR