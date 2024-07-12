12 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Savaşı'nda tahrip edilerek yıkılan ve daha sonra onarılan Sinan Bey Camisi'nin açılış törenine katılacak.

(Çayniçe)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye tarafından kabul edilecek.

(Dakar)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Valilik'te "Koordinasyon Toplantısı"na katılacak, İndere Afet Konutları ile Mara ve Musalla mahalleleri kentsel dönüşüm alanlarında incelemelerde bulunacak.

(Adıyaman/10.00/13.30/14.30)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin İl Başkanlığını, Süleyman Demirel Anıt Mezarı'nı, Gelendost Belediye Başkanlığını, Yalvaç Belediyesini, Dereçine Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Isparta/12.30-15.45/Afyonkarahisar/17.15)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırıkkale Üniversitesi Mezuniyet Töreni'ne ve keklik salımına katılacak, Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Keskin'de nohut hasadı yapacak.

(Kırıkkale/10.00-16.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi, süt ve süt ürünleri üretimi ile ücretli çalışan istatistiklerini yayınlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD'deki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erecek.

(Washington)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında İsviçre'yi konuk edecek.

(Kocaeli/20.30)

2- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo maçlarına devam edilecek.

(Londra)