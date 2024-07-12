Biden: Gazze için sunduğumuz ateşkes planı İsrail ve Hamas tarafından kabul edildi

ABD Başkanı Joe Biden, Washington'da 3 gün süren NATO Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin, Gazze'de ateşkes ve esirleri geri getirmek için aylardır çalıştığını dile getiren Biden, "6 hafta önce ortaya koyduğum detaylı plan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, G7, İsrail ve Hamas tarafından kabul edildi" ifadesini kulandı.

Joe Biden, bunların karmaşık konular olduğunu vurgulayarak, hala bazı eksiklikler olduğunu, ancak ilerleme kaydettiklerini söyledi.

"Gidişat olumlu" diyen Biden, "Bunu başarma ve savaşı sonlandırma konusunda kararlıyım" vurgusunu yaptı.

Biden, en başından beri bölgede taraflarla irtibat kurduğunu, Gazze'ye daha fazla yardım, gıda ve ilaç sokmak için çaba sarf ettiğini savundu.

"İsrail iş birliği göstermedi"

"İsrail çok fazla iş birliği göstermedi" ifadesini kullanan Biden, İsrail'deki savaş kabinesinin, şimdiye kadar İsrail tarihinde gördüğü "en muhafazakar savaş kabinesi" olduğunu aktardı.

İsrail'e kendilerinin Afganistan'da yaptığı hatayı yapmamaları için uyarıda bulunduğunu belirten Biden, "Bizim yaptığımız hatayı yapmayın, size kötü adamları bulmanız için yardımcı oluruz dedim" sözlerini sarf etti.

Joe Biden, "Bir yeri işgal etmeye gerek yok, kötü adamları yakalamak yeterli" diyerek, İsrail'in, Hamas'ın peşinden gidebileceğini kaydetti.

İsrail'e 1 tonluk bomba sevkiyatının askıya alındığını anımsatan Biden, "Bunlar Gazze'de kullanılamaz. Büyük bir insani trajedi ve yıkım yaratıyorlar" açıklamasında bulundu.

Biden, İsrail'i geçmişte ateşkese ikna edemediği için pişmanlık duyduğuna işaret ederek, "Şimdi bu savaşı sonlandırma zamanı" görüşünü paylaştı.

ABD Başkanı Biden, İsrail'de popülaritesinin kendi ülkesinden daha yüksek olduğunu dile getirdi.

"Ukrayna'ya sırtımı dönmeyeceğim"

Rusya'nın, Kiev'in 1 haftada düşeceğini öngördüğünü kaydeden Biden, sağlanan destek sayesinde "Kiev bugün hala ayakta ve NATO da hiç olmadığı kadar daha güçlü" dedi.

Biden, güçlü bir NATO'nun, Amerika'nın güvenliği için de çok önemli olduğuna dikkati çekerek, NATO'nun kolektif savunma taahhüt eden 5. maddesinin kutsal olduğunu belirtti.

"(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e boyun eğmeyeceğim" diyen Biden, NATO'yu güçlü tutmaya devam edeceğini, Amerika'nın kendini dünyadan soyutlayamayacağını söyledi.

Joe Biden, "Ukrayna'ya sırtımı dönmeyeceğim" mesajını verdi.

"Dünyada baş edemeyeceğim bir lider yok"

Putin gibi liderlerle 4 yıl daha baş edip edemeyeceğinin sorulması üzerine Biden, "Dünyada baş edemeyeceğim bir lider yok" değerlendirmesinde bulundu.

Biden, Putin, davranışlarında değişlik göstermeye hazır olduğunu belirttiğinde onunla konuşabileceğini aktardı.

Putin'in büyük bir sorununun olduğunu ifade eden Biden, Rusya'nın kazandığını iddia ettikleri savaşı kazanamadığını, Ukrayna topraklarının sadece yüzde 17,4'ünü ele geçirdiğini anımsattı.

Başkan Yardımcısı Harris'e "Trump" dedi

Fiziksel ve zihinsel sağlığıyla ilgili sorulara cevaben Biden, "Bu işi en iyi şekilde yapabilecek kişiyim" savunmasını yaptı.

Avrupalı müttefiklerin kendisine, "Trump'ı yenmek zorundasın" dediğini aktaran Biden, Ukrayna'nın başarılı olması ve NATO'nun güçlü kalması için kendisine ihtiyaç olduğuna işaret etti.

Biden'ın, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris hakkında konuşurken "Eğer Trump'ın iyi bir başkan yardımcısı olacağını düşünmeseydim, başkan olabileceğini düşünmeseydim, onu seçmezdim" ifadelerindeki gaf ise dikkati çekti.

"Ukrayna konusunda Başkomutanımdan tavsiye alıyorum"

Ukrayna'nın silah sevkiyatında tüm sınırlamaların kaldırılması çağrısına ilişkin bir soruyu cevaplarken Biden, "Ukrayna konusunda Başkomutanımdan tavsiye alıyorum" dedi.

Başkanlığın yanı sıra aynı zamanda Başkomutan sıfatı da bulunan Biden, hatasını fark edince, savunma bakanı, istihbarat birimi ve Genelkurmay Başkanı'ndan tavsiye aldığını dile getirdi.

Biden'dan, Gazze'ye geçici liman projesi konusunda hayal kırıklığı itirafı

Bu yıl ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleşen NATO Zirvesi'nin bitiminde düzenlenen basın toplantısında konuşan Biden, bir gazetecinin sorusu üzerine, ABD ordusunun Gazze kıyısına kurduğu geçici liman projesiyle ilgili "Ortaya koyduğum bazı şeylerin başarısız olması nedeniyle hayal kırıklığına uğradım" dedi.

Biden, iki kez olumsuz hava koşulları nedeniyle devre dışı kalan, üzerinden taşınan yardım malzemeleri Gazzelilere ulaştırılamayan geçici liman için "Projenin daha başarılı olmasını umuyordum" yorumunda bulundu.

Gazze'ye yüzer liman gönderileceğini Biden duyurmuştu

ABD Başkanı Biden, 7 Mart'ta yaptığı son Birliğin Durumu konuşmasında, Gazze halkına insani yardımların ulaştırılması için bölgeye geçici liman gönderileceğini duyurmuştu.

Biden yönetimi bu yöntemle kara sınırından Gazze'ye insani yardımın girmesini yavaşlatan İsrail yönetiminin koyduğu engeli aşmayı hedefliyordu. Bunun üzerine Pentagon, ABD istihkam birliklerinin kullandığı yüzer iskele sistemi JLOTS'u, Gazze kıyılarına doğru yola çıkardı.

İki aydan fazla süren intikalin ardından yüzer iskele, ilk kez mayıs ortasında faaliyete geçti. 25 Mayıs'ta çıkan fırtına sonucu hasar gören iskele, İsrail'de onarıldıktan sonra yeniden Gazze sahiline kurulmuştu.

ABD'nin insani yardımları indirdiği Gazze kıyısındaki alan dolma noktasına gelirken, bugüne kadar deniz yoluyla gelen yardımların ne kadarının Gazzelilere ulaştığı hakkında bilgi verilmedi. Pentagon, olumsuz hava koşulları nedeniyle İsrail'in Aşdod kıyılarına çekilen geçici limanı yeniden Gazze'ye kuracağını duyurmuştu. Ancak Biden'ın bu açıklamasından sonra ABD ordusunun geçici yüzer liman ile ilgili nasıl bir adım atacağı bilinmiyor.

NATO Zirvesi kapsamında tüm basın mensupları tarafından yakından izlenen basın toplantısı, yaklaşık 1 saat sürdü.