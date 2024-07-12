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Sattığımızın peşini bırakmıyoruz: Milli silah uydudan takipte

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Şeker: Hassas ürünlerin üçüncü bir ülkeye satışını takip ediyoruz. Bizden silahı alan istediği başka bir ülkeye satamaz. GPS ile silahın her anını kontrol ediyoruz.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 12 Temmuz 2024 07:34, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2024 07:21
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Sattığımızın peşini bırakmıyoruz: Milli silah uydudan takipte

Son yıllarda savunma sanayinde büyük bir atılım yapan Türkiye, ürettiği ürünleri dünyanın dört bir yanına ihraç ederken, ihraç süreçlerinin nasıl ilerlediği, TBMM Dışişleri Komisyonunda da gündeme geldi. Milletvekillerinin sorularını cevaplayan Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, savunma sanayii alanında yapılan anlaşmalarla ilgili Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere ilgili birimlerin görüşlerini aldıktan sonra hareket edildiğini söyledi.

SATMA YETKİLERİ YOK

Başkan Yardımcısı Şeker, hassas bir ürün ihracatı yapılacağı zaman çok detaylı çalışmalar gerçekleştirildiğini, isteyen firmanın istediği yere, kişiye, ülkeye silahı kendi başına satma yetkisi olmadığını ve satamayacağını kaydetti.

TEKNOLOJİ TRANSFERİ

Şeker "Yani isteyen firma istediği yere, kişiye, ülkeye silahı kendi başına satma yetkisi yok, satamaz. Bir ülkede üretim yahut da teknoloji transferi söz konusuysa bunlar da ayrıca değerlendiriliyor. Bununla ilgili izinler de ayrıca veriliyor" dedi. Bazı ürünlerin satışında ise karşı taraftaki ülkeyle dostluk ilişkilerinin dikkate alındığını ifade eden Şeker, şu açıklamayı yaptı:

'DOST ÜLKE' KRİTERİ

"Ürünün hassasiyeti bizler için çok önemli. İhracata söz konusu olan ürün bazen çok basit bir ürün olabiliyor. Diyelim ki bir balistik koruyucu yelek ya da bir kask ihraç edeceğiz, bunlar çok önemli şeyler değil. Eğer elektronik harp sistemi satılacaksa, ilgili ülkenin bize olan yakınlığına göre hareket ediyoruz."

ÖNCELİK ORDUMUZUN

İhraç edilecek silah ürünlerinde bazı hassasiyetleri olduğunu ifade eden Şeker, önceliklerini Türk Silahlı Kuvvetlerine ayırdıklarını ifade etti. Şeker "Hassas bir ürünümüz ihracat edilecekse orada çok detaylı çalışmalar yapılıyor. O ülkeye silahlı kuvvetlerimize verdiğimiz ürünün aynısını vermiyoruz. Ama muhatap olduğumuz ülkenin dostluk seviyesine göre, onlara belki sahip olduğumuz kabiliyetin bir tık altını, biraz daha azaltılmış kabiliyetini veriyoruz" şeklinde konuştu.

SÜREKLİ İZLENİYORLAR

Bazen çok hassas ürünleri sattıktan sonra o ülkenin bu ürünü üçüncü ülkeye satışını yapmayacağına ilişkin taahhüdünün de yeterli olmadığı durumlarda ürünlere yerleştirilen GPS sistemi ile takip yaptıklarını anlatan Şeker "Bazı hassas ürünlere GPS koyuyoruz ve o ürünün yerini takip ediyoruz. Eğer ürün söylenilen yerin dışına çıkarılırsa onu takip etmiş oluyorsunuz. Bazen yıllık gidip o ürünler yerinde duruyor mu, envanterde mi diye kontrolü de yapılıyor. Yine bazı yazılımsal tedbirler de alınıyor" açıklamasında bulundu.

ESMA ALTIN

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