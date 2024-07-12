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Meteoroloji'den bu bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmeye göre; Marmara, Ege'nin kuzeyi, Karadeniz, İç Anadolu'nun büyük bölümü gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Temmuz 2024 08:10, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2024 08:00
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Meteoroloji'den bu bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Kırklareli dışında), Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz (Sinop dışında), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas ve Ardahan çevreleri, Kars'ın kuzey kesimleri, Aydın'ın iç kesimleri, Isparta'nın doğu ve Konya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı, yarın (Cuma) öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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