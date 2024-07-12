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Teklif bugün veriliyor! Sokak hayvanlarında sorumluluk belediyelerde

Kamuoyunun uzun süredir yakından takip ettiği sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifi üzerindeki çalışmalar tamamlandı.

Haber Giriş : 12 Temmuz 2024 09:18, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2024 09:18
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Teklif bugün veriliyor! Sokak hayvanlarında sorumluluk belediyelerde

Hazırlanan taslağın Meclis ayağındaki çalışmaları yürüten, konunun paydaşlarını oluşturan başta sivil toplum örgütleri, akademisyenler, mağdurlar olmak üzere çok sayıda kesimle bir araya gelen AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti'nin yetkili organlarında değerlendirildikten sonra şeklini alan taslak çalışmayı dün Meclis'te grubu olan siyasi partilere götürdü.

"Yakala-kısırlaştır-tut-sahiplendir" modeli

Hazırlanan kanun teklifi taslağına ilişkin bilgi vererek, yasalaşması noktasında muhalefetten destek istedi. Hazırlanan teklifin bugün AK Parti tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Oldukça geniş bir yelpazede ve hiçbir filtre uygulamadan her kesimden fikir aldıkların belirten AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, sürecin en sağlıklı, şeffaf ve sorun çözücü şekilde nihayete ermesini hedeflediklerini, çalışmaların aynı hassasiyetle devam edeceğini söyledi.

AK Parti yeni geçilecek modeli 'Yakala-kısırlaştır-sal' metodundan vazgeçilerek, "Yakala-kısırlaştır-tut-sahiplendir" şeklinde özetliyor.

Saldırgan, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı olanlar uyutulacak

Sokak hayvanlarıyla ilgili çalışma gündeme geldiğinden bu yana en fazla itiraz 'uyutma' noktasında geldi. Öncelikle saldırgan, çeteleşmiş, bulaşıcı veya tedavi edilemeyecek hastalığı olanlar olmak üzere, sahipsiz hayvanları toplanarak bakımevlerine götürülecek. Bakımevi olmayan veya kapasitesi yetersiz olan yerlerde bakımevleri kurulacak.

Saldırgan, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı olanlara ötenazi uygulanacak. Sahiplendirme kampanyaları yürütülecek. Sahiplendirilen hayvanlar kısırlaştırılarak, aşıları yapılarak ve çiplenerek teslim edilecek.

Bütün bu adımlar atıldıktan sonra hala popülasyon artışının durdurulamaması nedeniyle kamu güvenliği, toplum sağlığı, kuduz gibi bulaşıcı hastalıkların artma riski, sürüleşme-çeteleşme davranışlarının görülmeye devam etmesi durumunda, ilgili yerel yönetim sahipsiz hayvanlara ötenazi yapabilecek.

Sorumluluk belediyelere veriliyor

Hazırlanan taslak çalışmada ağırlıklı olarak sorumluluk belediyelere verilirken, 2 yıllık süre tanınacak. Yerel yönetimler bu süre içerisinde başıboş sokak hayvanlarını toplama görevini yerine getirmezlerse yerel yöneticilere bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Belediyeler, barınak ve diğer bakım masrafları için bütçelerinden binde 5 oranında pay ayıracak. Bu pay başka harcamalar için kullanılmayacak. Evcil hayvanını sokağa atana veya yasaklı ırkların üretimini yapanlara hayvan başına 60 bin lira ceza verilecek.

CANAN SAKARYA / EKONOMİM

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