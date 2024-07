Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan memurlar.net'e özel açıklamalar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'e konuştu.

Yumaklı, 2024 yılı için 7 bin 736 personel almak için Cumhurbaşkanlığı'ndan onay almıştık. Bunun büyük bölümünü aldık. tasarruf tedbirlerini de dikkate alarak personel alımına devam edeceğiz dedi. Tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamında da çok sayıda uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.

İşte Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya sorduğumuz sorular ve cevapları

1- Tasarruf tedbirleri kapsamında neler yaptınız?

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi biz de gerekli adımların atılması için talimat verdik. Tasarruf tedbirleriyle ilgili bir bakan yardımcımı görevlendirdim. Bakanlığımızın tüm birimlerinde Strateji Geliştirme Başkanlığımızın koordinasyonunda bazı uygulamaları hayata geçirdik.

Biz de bakanlığımızla ilgili olan tasarruf tedbirlerine ilişkin kararları tüm birimlerimize gönderdik.

Başta enerji tasarrufu, kamu kaynaklarının verimli kullanılması, personelin daha verimli şekilde değerlendirilmesi, tanıtım giderlerinin sadece zorunlu hallerde yapılması gibi uygulamaları hayata geçirdik. Bu süreç aslında bakanlığımızda daha öncesinde de başlamıştı. Hassasiyetle devam ediyor.

2- 2024 yılı içinde almayı planladığınız personel sayısı ne kadar?

Bizim bakanlığımız yaklaşık 160 bin çalışanıyla büyük bir aile. Ben her konuşmamda bu ailenin öneminden, büyüklüğünden ve çalışma azminden bahsediyorum. Bakanlığımızın yetki ve sorumluluk alanı çok geniş olduğu için birçok disiplinden de mesai arkadaşımız bizimle beraber. Türkiye'nin her santimetrekaresinde varız. En ücra köşedeki çiftlikte de en yüksek dağlarda da.

Tabi hal böyle olunca fedakar çalışma arkadaşlarına da ihtiyaç duyuyoruz.

Bu yıl bakanlık birimlerimiz için 7 bin 736 personel alımı Cumhurbaşkanlığınca onaylanmıştı. Bunların büyük bir bölümü ailemizin yeni üyeleri olarak görevine başladı.

Emeklilik, istifa ve benzeri durumlar nedeniyle de bakanlığımızdan ayrılanların yerine tasarruf tedbirleri kapsamında alım planlıyoruz.

3- Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açacak mısınız? Açılacaksa tarih belli mi?

Bakanlık olarak zaman zaman teknik personel ihtiyacımızı unvan değişikliği kapsamında kurum içinde yapıyoruz. Son olarak Ekim 2021'de bu sınavı yapmıştık. Bu sınavlarda 2 bin 244 personelimiz başarılı olmuştu. Yeni görevde yükselme sınavıyla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Süreç netleşince kamuoyuyla paylaşacağız.

4- Türkiye tarımda kendi kendine yetiyor mu? Olağanüstü durumlar için hazırlığınız var mı?

Cennet vatanımız birçok güzelliğe sahip. Ülkemizde 4 mevsimi bir günde yaşayabilirsiniz. Doğu Anadolu'nun görkemli dağlarının başında kar yağışı olurken Akdeniz'in ovalarında ter dökebilirsiniz. Bu bizim için avantaj. Neden? Türkiye'nin her yerinde her zaman hasat vardır. Bunun sonucunda birçok üründe kendimize yeter konumdayız. Tarımsal hasıla bakımında Avrupa'da birinci, dünyada ise ilk 10 ülke arasındayız. Geçen yıl yaklaşık 31 milyar dolarlık tarımsal ihracat yaptık. Geçen yıl 139 milyon ton üretimle Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Ülke olarak her zaman her türlü senaryoya hazırlıklı olmak için çalışıyoruz. Az da olsa kendimize yetemediğimiz ürünlerin ülkemizde temini için de çalışıyoruz.

5-Bakanlığınız süresince hayata geçirdiğiniz en önemli proje nedir?

Benim bu soruya verdiğim cevap hep aynı olmuştur: Üretim planlaması.

Bakan yardımcılığım döneminde itibaren üzerinde hassasiyetle durduğum konunun başında geliyor. Çünkü eğer üretimi planlarsak tarımdaki birçok sorun kendiliğinden çözülmüş olacak. Bunun bazı zorlukları var elbette. Ama bunu başarırsak Türkiye kazanacak. İnancım tam. Bakanlığımızın çalışanlarıyla sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle ve eli öpülesi üreticilerimizle günün sonunda bunu yapacağız. Kazanan Türkiye olacak.

Planlama başlığı altında birçok konu var. Yeni destekleme modeli, sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması, Çiftçi Kayıt Sistemindeki yenilik, güvenilir ve sürdürebilir gıda, kaliteli ve verimli üretim gibi.

Suyu merkeze alarak hayata geçecek olan bu planlı üretimle bugünü değil geleceğimizi kurtaracağız. Ve bunu sadece bitkisel ürünlerde değil tarımın tüm alanlarında hayata geçireceğiz. Zaten hayvancılık ve su ürünlerinde bu yıl başından itibaren başladık. İnşallah önümüzdeki ekim döneminde bitkisel üretimde de planlı üretime başlıyoruz.



6- Orman yangınlarına müdahale konusunda bakanlığın alt yapısı ve operasyonel gücü ne durumda?

Burada da ilk olarak belirtmek istediğim husus şu: Bizim amacımız yangınların hiç çıkmaması. Önemli olan, başarılı olunması gereken yer de burası. Ama değişen iklim şartları, küresel ısınma maalesef son yıllarda orman yangınları sayısını artırdı. Hamdolsun Türkiye orman yangınlarıyla mücadele konusunda örnek alan değil örnek olan bir ülke. Bugün ilk müdahale süresini ortalama 11 dakikaya düşürdük. Hedefimiz 10 dakika.

Halihazırda 26 uçak, 105 helikopter, 14 İHA ve 5 binin üzerinde kara aracıyla orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Dünyada orman yangınlarıyla mücadele İHA kullanan 2 ülkeden biriyiz. Şu anda 184'ü akıllı olmak üzere 776 kule ile ormanlarımızı 7/24 izliyoruz. Hava ve kara araçlarımızın suyu hızlı temin etmesi için 4 bin 744 havuz ve gölet yaptık. Tüm bunların yanında yapay zeka tabanlı karar destek sistemini de orman yangınlarında kullanıyoruz.

Nitelikli insan gücümüzün de altını çizmem lazım. Alanında uzman ve bizim yangın savaşçıları dediğimiz 25 bin çalışma arkadaşımız var. Ayrıca 122 binden fazla yeşil vatan savunucu orman gönüllümüz de bizlere destek veriyor. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele dünyadaki birçok ülkeye eğitim veriyor. Bu başarımıza çamur atmak isteyenler yok mu? İllaki var, olacaktır da. Ama o çamurun izi bile kalmıyor.

7- Mezun gençlere, memuriyet dışında kendilerine bir yol çizmek isterlerse ne tavsiye edersiniz?

Tarım ve Orman Bakanı olarak bu soruya vereceğim cevap tabi ki belli.

Ama bunu bir bakan olarak değil, yaşça kendilerinden büyük bir ağabeyleri, amcaları olarak söylüyorum. Üretin. Bu tarımsal üretim de olabilir sanayi alanında bir üretim de. Bir yazılım da üretebilirler. Edebi bir metinde de olabilir. Çünkü üretimin sihirli bir yönü var bence. Üreten vazgeçmiyor. Üretimin tadını alan asla bırakmıyor.

Tarımsal üretim yapacaklara ise ayrıca şu tavsiyelerde bulunabilirim. Siz yeter ki kararlı olun. Biz bakanlık olarak sizlerin yanındayız. Gençlere ve kadın üreticilerimize desteklemelerde pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Ben geleceğimizin teminatı olan gençlerimizden çok umutluyum.



