Tüketiciler dikkat! Ticarette 'karanlık' oyun

Teklif bugün veriliyor! Sokak hayvanlarında sorumluluk belediyelerde
Teklif bugün veriliyor! Sokak hayvanlarında sorumluluk belediyelerde
Bakan Güler açıkladı: 'Kilit' kasımda kapanıyor
Bakan Güler açıkladı: 'Kilit' kasımda kapanıyor
Sahte üniversite sahte diploma! Rektörü de liseli
Sahte üniversite sahte diploma! Rektörü de liseli
Ak Parti'de büyük değişim için gözler 23 Temmuz'a çevrildi
Ak Parti'de büyük değişim için gözler 23 Temmuz'a çevrildi
Erdoğan emekli maaşı için talimat verdi: Bu işi bitirin
Erdoğan emekli maaşı için talimat verdi: Bu işi bitirin
Öğretmenlik Mesleği Kanunu, birinci bölümü Meclis'te kabul edildi
Öğretmenlik Mesleği Kanunu, birinci bölümü Meclis'te kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK ile ilişkiler kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK ile ilişkiler kabul edilemez
TBB'nin yeni dönem yönetim kurulu üyeleri belli oldu
TBB'nin yeni dönem yönetim kurulu üyeleri belli oldu
Süper Kupa maçının tarihi belli oldu
Süper Kupa maçının tarihi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderler zirvesinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderler zirvesinde
Borsa İstanbul'da kapanış rekoru
Borsa İstanbul'da kapanış rekoru
BYD, Manisa'da kuracağı fabrikada 8 ila 12 model üretecek
BYD, Manisa'da kuracağı fabrikada 8 ila 12 model üretecek
Bakanlıktan 'kaşar peyniri' için yeni uygulama
Bakanlıktan 'kaşar peyniri' için yeni uygulama
MB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
MB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
20 üniversitede yapay zeka alanında 71 yeni program açılacak
20 üniversitede yapay zeka alanında 71 yeni program açılacak
TCMB Başkanı Karahan: Sıkı para politikası duruşu devam ediyor
TCMB Başkanı Karahan: Sıkı para politikası duruşu devam ediyor
Bakan Şimşek: En zoru geride bıraktık, başaracağız
Bakan Şimşek: En zoru geride bıraktık, başaracağız
'Terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayal'
'Terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayal'
MSB: Bedelli askerlik tutarı ikinci altı ay için 217.871 TL oldu
MSB: Bedelli askerlik tutarı ikinci altı ay için 217.871 TL oldu
Türkiye'den 21 üniversite 'Avrupa'nın en iyi üniversiteleri' listesinde
Türkiye'den 21 üniversite 'Avrupa'nın en iyi üniversiteleri' listesinde
Emekli maaşına zamda son karar Erdoğan'ın: Bugün toplantı yok
Emekli maaşına zamda son karar Erdoğan'ın: Bugün toplantı yok
Elektrik faturasını düzenli ödeyenler için güvence bedeli kalkıyor
Elektrik faturasını düzenli ödeyenler için güvence bedeli kalkıyor
BYD Başkanından 'yatırım' açıklaması: Burası bizim evimiz olacak
BYD Başkanından 'yatırım' açıklaması: Burası bizim evimiz olacak
Yabancı 'kar'lı satışa geçti konutta fiyat artışı yavaşladı
Yabancı 'kar'lı satışa geçti konutta fiyat artışı yavaşladı
En düşük emekli maaşı için üç formül masada
En düşük emekli maaşı için üç formül masada
Bakan Tunç: 3 bin FETÖ'cü ömür boyu hapis yatacak
Bakan Tunç: 3 bin FETÖ'cü ömür boyu hapis yatacak
Zengine aktif vergisi siyasetin de gündeminde
Zengine aktif vergisi siyasetin de gündeminde
Köpek Uyutma Kurulu! Kanun teklifi imzaya açıldı
Köpek Uyutma Kurulu! Kanun teklifi imzaya açıldı
2026 NATO Zirvesi Türkiye'de yapılacak
2026 NATO Zirvesi Türkiye'de yapılacak
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, Genel Kurulda
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, Genel Kurulda
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Tüketiciler dikkat! Ticarette 'karanlık' oyun

Uluslararası Tüketiciyi Koruma ve Uygulama Ağı (ICPEN) ile Ticaret Bakanlığı'nın işbirliği içerisinde gerçekleştirdiği araştırma e-ticarette vatandaşı bekleyen tehditleri ortaya çıkardı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 12 Temmuz 2024 09:27, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2024 09:28
Yazdır
Tüketiciler dikkat! Ticarette 'karanlık' oyun

E-ticaret platformları ve mobil uygulamalarda tespit edilen karanlık tasarımlar ile vatandaşın daha pahalı ürünleri almaya yönlendirildiği belirlendi. Ticaret Bakanlığı konu hakkında resen inceleme başlattı. ICPEN tarafından Ticaret Bakanlığı'nın da aralarında bulunduğu dünya çapında 27 tüketiciyi koruyucu otoritenin katılımıyla abonelik hizmetlerine yönelik bir tarama gerçekleştirildi.

ARAYÜZDE BULUNUYOR

Türkiye özelinde yapılan taramada ise 124 sağlayıcıya ait internet sitesi veya mobil uygulama incelendi. Bu incelemelerin yüzde 30.6'sında en az bir, yüzde 20.2'sinde ise iki veya daha fazla karanlık ticari tasarım kullanıldığı tespit edildi. Raporda vatandaşı pahalı ürüne yönlendiren uygulamalara örnekler verildi.

Buna göre, ürün stok adedi veren veya indirimli sattıklarını iddia ettikleri ürünler için geri sayım yaptıran siteler vatandaşın fiyat inceleme muhakemesini ortadan kaldırıyor. Tüketici fiyatı kontrol etmeden ürün tükeneceği ya da indirimden faydalanamayacağı kaygısıyla pahalı ürün alabiliyor. Ticaret Bakanlığı konu hakkında resen inceleme başlatırken Türkiye'de "karanlık ticari tasarımlar" olarak anılan ticari uygulamalar hakkında Reklam Kurulu çalışmalarını artırdı.

BARIŞ ŞİMŞEK

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber