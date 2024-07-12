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İstanbul Havalimanı yolunda feci ölüm: Camdan fırlayan genç hayatını kaybetti

İstanbul Havalimanı yolunda otomobille seyreden 20 yaşındaki genç, bariyerlere çarpıp takla attı. Kullanılamaz hale gelen aracın camından fırlayan genç, kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti. Gencin emniyet kemeri takmadığı ve işe yetişmek için süratli seyrettiği iddia edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2024 09:52, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2024 10:58
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İstanbul Havalimanı yolunda feci ölüm: Camdan fırlayan genç hayatını kaybetti

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Eyüpsultan Göktürk-Yassıören yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı İstanbul Havalimanına gitmek için 34 ED 7816 plakalı otomobille seyreden Tamer Bilici (20), kara yolunda bariyerlere çarpıp direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak kullanılmaz hale gelirken, emniyet kemeri takılı olmadığı öğrenilen genç ön camdan yola fırladı.

Camdan yola fırladı

Ağır şekilde yaralanan genç, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İşe yetişmek için süratli gittiği iddiası

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Kullanılamaz hale gelen araç ise trafik çekicisi yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Gencin işe yetişmek için süratli gittiği iddia edildi. Kaza nedeniyle kara yolunda ise uzun araç kuyrukları oluştu.

Memleketinde toprağa verilecek

Öte yandan, Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırılan genç, otopsi işlemleri sonrasında ailesine teslim edildi. Gencin cenazesinin memleketi olan Hakkari Yüksekova'da toprağa verileceği öğrenildi.

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