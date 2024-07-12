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Bütçe beklentilerin altında açık verdi

Cari işlemler hesabı, mayıs ayında 1,24 milyar dolar açık verirken, beklenti 1,58 milyar dolar açık vermesi yönündeydi. Yıllıklandırılmış cari işlemler hesabında ise, 25,19 milyar dolar açık oluştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2024 10:26, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2024 10:34
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Bütçe beklentilerin altında açık verdi

Türkiye'nin cari işlemler hesabı mayısta 1 milyar 235 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 3 milyar 263 milyon dolarlık fazla oluştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Mayıs 2024'te cari işlemler hesabı 1 milyar 235 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, mayısta 4 milyar 199 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 4 milyar 724 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 3 milyar 915 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 607 milyon dolar ve ikincil gelir dengesi kaleminde de 153 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.

Mayısta yıllıklandırılmış cari açık ise 25 milyar 191 milyon dolara inerken, yıllıklandırılmış cari açıktaki son 1 yıllık iyileşme 31 milyar 831 milyon dolara işaret etti.

Öte yandan, cari açığın milli gelire oranı 2023 sonu milli geliri dikkate alındığında yaklaşık yüzde 2,25'e indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mayısta doğrudan yatırımlar kaynaklı 361 milyon dolar, portföy yatırımlarında 5 milyar 637 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB, Mayıs 2024 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, mayısta doğrudan yatırımlar kaynaklı 361 milyon dolar, portföy yatırımlarında 5 milyar 637 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında 529 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetlerinde 6 milyar 51 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 452 milyon dolar ve diğer sektörler 270 milyon dolar net borçlandı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4 milyar 254 milyon dolar azalış gösterdi.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları yabancı para cinsinden 368 milyon dolar azalırken, Türk lirası cinsinden 1 milyar 107 milyon dolar artış olmak üzere toplam 739 milyon dolar net artış kaydetti.

Bu dönemde sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 3 milyar 420 milyon dolar ve 356 milyon dolar net kullanım gerçekleştirirken, Genel Hükümet 26 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

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Resmi rezervlerde mayısta 17 milyar 593 milyon dolarlık net artış oldu.

Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle:
2024 Mayıs 2024 Ocak-Mayıs
A- CARİ İŞLEMLER HESABI -1.235 -17.614
1. İhracat 23.347 104.657
2. İthalat 27.546 131.029

Mal Dengesi -4.199 -26.372
3. Hizmet Gelirleri 9.245 36.822
4. Hizmet Giderleri 4.521 21.721

Mal ve Hizmet Dengesi 525 -11.271
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 1.008 5.279
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 2.615 11.555

Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -1.082 -17.547
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler -153 -67
B. SERMAYE HESABI -13 -23
C. FİNANS HESABI -14.369 -22.490
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 713 2.329
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 1.074 3.833
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 748 7.547
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 6.385 19.064
11.1. Hisse Senetleri -529 117
11.2. Borç Senetleri 6.914 18.947
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi -4.117 4.683
12.1. Merkez Bankası 0 0
12.2. Genel Hükümet 0 19
12.3. Bankalar -4.398 4.917
12.4. Diğer Sektörler 281 -253
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 4.254 14.152
13.1. Merkez Bankası -1.133 -1.396
13.2. Genel Hükümet -26 -68
13.3. Bankalar 4.814 14.419
13.4. Diğer Sektörler 599 1.197

Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 13.121 4.853
D. NET HATA VE NOKSAN 4.472 -12.370

GENEL DENGE -17.593 7.517
E. REZERV VARLIKLAR 17.593 -7.517
14. Resmi Rezervler 17.593 -7.517
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0

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