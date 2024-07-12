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2023-YDUS 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı

Sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişilebilecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2024 10:55, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2024 10:58
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2023-YDUS 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-YDUS) 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

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