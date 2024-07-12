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Dolar 33 TL'yi geçti

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 33,0340 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2024 10:58, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2024 11:00
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Dolar 33 TL'yi geçti

Dün düşüş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 32,8328'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 33,0340'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 35,9100, sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 42,6640'tan satılıyor.

Dolar endeksi dün yüzde 0,5 azalışla günü 104,4 seviyesinden kapatırken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 104,5 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD'de tüketici enflasyonunun yavaşladığına işaret eden veriler sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gitmesi beklentilerinin güçlendiğini belirterek, gözlerin bugün ülkede açıklanacak üretici enflasyonu verilerine çevrildiğini söyledi.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Analistler, söz konusu verilerin, dezenflasyon trendinin tekrar rayına girdiği yönündeki görüşleri güçlendirdiğini, Fed'in faiz indirimlerine yakın zamanda başlayacağına dair beklentileri artırdığını ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitmesine kesin gözüyle bakılırken, yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapılabileceği de fiyatlamalara dahil oldu.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı mayısta 1 milyar 235 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 3 milyar 263 milyon dolarlık fazla oluştu.

Mayısta yıllıklandırılmış cari açık ise 25 milyar 191 milyon dolara inerken, yıllıklandırılmış cari açıktaki son 1 yıllık iyileşme 31 milyar 831 milyon dolara işaret etti.

Cari açığın milli gelire oranı, 2023 sonu milli geliri dikkate alındığında yaklaşık yüzde 2,25'e düştü.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve Michigan tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103 seviyelerinin ise destek konumu olarak öne çıktığını kaydetti.

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