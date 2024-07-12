Marmaris'te darbecilerin saldırdığı otel odasındaki izler korunuyor

Bakan Işıkhan açıkladı: İşte en çok işçi açığı bulunan meslekler
Bakan Işıkhan açıkladı: İşte en çok işçi açığı bulunan meslekler
Türkiye'de en fazla SUV otomobiller tercih ediliyor
Türkiye'de en fazla SUV otomobiller tercih ediliyor
Dolar 33 TL'yi geçti
Dolar 33 TL'yi geçti
Bütçe beklentilerin altında açık verdi
Bütçe beklentilerin altında açık verdi
KPSS lisans oturumları 14 Temmuz'da başlıyor
KPSS lisans oturumları 14 Temmuz'da başlıyor
Teklif bugün veriliyor! Sokak hayvanlarında sorumluluk belediyelerde
Teklif bugün veriliyor! Sokak hayvanlarında sorumluluk belediyelerde
Bakan Güler açıkladı: 'Kilit' kasımda kapanıyor
Bakan Güler açıkladı: 'Kilit' kasımda kapanıyor
Sahte üniversite sahte diploma! Rektörü de liseli
Sahte üniversite sahte diploma! Rektörü de liseli
Ak Parti'de büyük değişim için gözler 23 Temmuz'a çevrildi
Ak Parti'de büyük değişim için gözler 23 Temmuz'a çevrildi
Erdoğan emekli maaşı için talimat verdi: Bu işi bitirin
Erdoğan emekli maaşı için talimat verdi: Bu işi bitirin
Öğretmenlik Mesleği Kanunu, birinci bölümü Meclis'te kabul edildi
Öğretmenlik Mesleği Kanunu, birinci bölümü Meclis'te kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK ile ilişkiler kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK ile ilişkiler kabul edilemez
TBB'nin yeni dönem yönetim kurulu üyeleri belli oldu
TBB'nin yeni dönem yönetim kurulu üyeleri belli oldu
Süper Kupa maçının tarihi belli oldu
Süper Kupa maçının tarihi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderler zirvesinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderler zirvesinde
Borsa İstanbul'da kapanış rekoru
Borsa İstanbul'da kapanış rekoru
BYD, Manisa'da kuracağı fabrikada 8 ila 12 model üretecek
BYD, Manisa'da kuracağı fabrikada 8 ila 12 model üretecek
Bakanlıktan 'kaşar peyniri' için yeni uygulama
Bakanlıktan 'kaşar peyniri' için yeni uygulama
MB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
MB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
20 üniversitede yapay zeka alanında 71 yeni program açılacak
20 üniversitede yapay zeka alanında 71 yeni program açılacak
TCMB Başkanı Karahan: Sıkı para politikası duruşu devam ediyor
TCMB Başkanı Karahan: Sıkı para politikası duruşu devam ediyor
Bakan Şimşek: En zoru geride bıraktık, başaracağız
Bakan Şimşek: En zoru geride bıraktık, başaracağız
'Terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayal'
'Terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayal'
MSB: Bedelli askerlik tutarı ikinci altı ay için 217.871 TL oldu
MSB: Bedelli askerlik tutarı ikinci altı ay için 217.871 TL oldu
Türkiye'den 21 üniversite 'Avrupa'nın en iyi üniversiteleri' listesinde
Türkiye'den 21 üniversite 'Avrupa'nın en iyi üniversiteleri' listesinde
Emekli maaşına zamda son karar Erdoğan'ın: Bugün toplantı yok
Emekli maaşına zamda son karar Erdoğan'ın: Bugün toplantı yok
Elektrik faturasını düzenli ödeyenler için güvence bedeli kalkıyor
Elektrik faturasını düzenli ödeyenler için güvence bedeli kalkıyor
BYD Başkanından 'yatırım' açıklaması: Burası bizim evimiz olacak
BYD Başkanından 'yatırım' açıklaması: Burası bizim evimiz olacak
Yabancı 'kar'lı satışa geçti konutta fiyat artışı yavaşladı
Yabancı 'kar'lı satışa geçti konutta fiyat artışı yavaşladı
En düşük emekli maaşı için üç formül masada
En düşük emekli maaşı için üç formül masada
Ana sayfaHaberler Terör

Marmaris'te darbecilerin saldırdığı otel odasındaki izler korunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele gelen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) suikast timinin 15 Temmuz 2016'da geride bıraktığı izler, üzerinden geçen 8 yılda olduğu gibi korunuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2024 11:27, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2024 11:31
Yazdır
Marmaris'te darbecilerin saldırdığı otel odasındaki izler korunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminin yaşandığı gün konakladığı ve buradan ayrılmasının hemen ardından FETÖ'nün suikast timinin saldırıda bulunduğu oteldeki tahribatın izleri, otel yönetiminin aldığı karar gereği tozuna dahi dokunulmadan, temizlik ve onarım yapılmadan duruyor.

Saldırının izlerini barındıran ve o gecenin ardından bir daha konaklamaya açılmayan 2 aile odası bölümleri, Anadolu Ajansı ekibince görüntülendi.

- 15 Temmuz gecesindeki gibi duruyor

Otel yönetimi, aldığı kararla 15 Temmuz'un hafızalardan silinmemesi için hain saldırının izlerini barındıran odaları koruma altına aldı. Kullanıma açılmayan odalar, üzerinden 8 yıl geçse de darbe girişimi gecesi yaşananları tüm açıklığıyla gözler önüne seriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı oda, toplantı yaptığı ve o gece koruma polislerinin bulunduğu bina ile güvenlik güçlerinin kaldığı, demir korkuluklarla muhafaza altına alınan odalarda temizlik dahi yapılmıyor. Saldırının en ağır yaşandığı odaların birindeki kırık pencereler ise dış cephenin kartonpiyerle kaplanmasıyla kamufle edilmiş durumda.

Kurşunlanmış kapı kilitleri, kapılar, kırık aynalar, parçalanmış eşyalar, kurşun deliklerinin yer aldığı duvarlar ve mobilyalar da darbecilerin hain saldırısının boyutlarını ortaya koyuyor.

Suikast timinin saldırısı sırasında çatışmanın yaşandığı otel odasında darbecilere karşı koyan bir koruma polisine ait kelepçe, kan izleri bulunan yatağın üzerinde dururken, bir kanepenin üzerinde 18 kurşun izi dikkatleri çekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı odanın arkasındaki mescide çevrilen odada yerde serili seccadeler ile tesbihler, toplantı masasındaki dağınık dosya ve kağıtlar, toplantı odasının lavabo bölümündeki çatışma izleri de yaşanan dehşetin izlerini bugüne taşıyor.

- Saldırı ve adli süreç

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele, ayrılmasının ardından darbeciler tarafından saldırı düzenlenmişti. Saldırıda koruma polisi Mehmet Çetin ve Marmaris Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit olmuştu.

Saldırının ardından ormanlık alana kaçan darbeciler, bölgede 17 gün süren arama çalışmasıyla yakalanmıştı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, suikast girişimini planlayan ve yöneten davanın iki numaralı sanığı eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile suikast timini yöneten Özel Kuvvetler üyesi eski binbaşı Şükrü Seymen ve FETÖ'nün "Çiğli üs imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı eski astsubay başçavuş Zekeriya Kuzu'nun da aralarında bulunduğu 31 sanığa 4'er ve 3 sanığa birer defa ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa ise müebbet hapis cezası verilmişti.

Cumhurbaşkanına suikast suçunu planlama, hazırlık ve organizasyonu içinde yer alan başyaver Ali Yazıcı da ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti.

Suikast timindeki firari eski yüzbaşı Burkay Karatepe ise aranıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber