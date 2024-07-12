Erkek öğretmenin öldürülmesinde ikisi öğretmen 4 zanlı tutuklandı

Gözaltına alınan Zeynep A. ile Osman K'nin aynı okulda görev yaptıkları öğrenilmişti.

Soruşturma kapsamında Şeyhmus Y'nin kardeşi Yakup Y. ve yeğeni Mustafa Y. de yakalandı.

Olayın ardından eve gelen polislere teslim olan Zeynep A'nın dini nikahlı eşi Şeyhmus Y. de gözaltına alındı.

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