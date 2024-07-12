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Öğretmen cinayetinde yeni gelişme: Kadın öğretmen tarif edemedi, öğretmen sevgili gözaltında

DİYARBAKIR'da sevgilisi olduğu iddia edilen öğretmen Osman Karaaslan'ı (41) tabanca ile vurarak öldürdüğü iddia edilen Zeynep A. (39), sorgusunda silahı nasıl kullandığını tarif edemeyince şüpheler dini nikahla birlikte yaşadığı öğretmen Şeyhmus Y.'nin (49) üzerinde yoğunlaştı. Polisin şüphesi, kamera kayıtları ile de desteklenince Zeynep A.'nın, "2 gün önce çocuklarımı alıp, köye gitti" dediği Şeyhmus Y., Bağlar'da gözaltına alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Temmuz 2024 11:44, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2024 11:47
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Öğretmen cinayetinde yeni gelişme: Kadın öğretmen tarif edemedi, öğretmen sevgili gözaltında

Olay, 9 Temmuz'da Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde bir sitede bulunan 9 katlı binanın 6'ncı katındaki dairede meydana geldi. Öğretmen Zeynep A., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sevgilisi olduğu iddia edilen meslektaşı Osman Karaaslan'ı öldürdüğünü ihbar etti. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Zeynep A.'yı gözaltına aldı. Olayda kullanılan tabanca da evde bulundu. Osman Karaslan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

TABANCAYI NASIL KULLANDIĞINI TARİF EDEMEDİ

Sağlık kontrolünden geçen Zeynep A.'nın yüzündeki morlukların olay sırasında gerçekleşmediği ortaya çıkınca Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi tekrar sorguya aldı. Suçu kendisinin işlediğinde ısrar eden Zeynep A.'ya polis, tabancayı nasıl kullandığını tarif etmesini istedi. Zeynep A., tarif edemeyince şüpheler tabancanın sahibi olan ve Zeynep A.'nın ifadesinde, "2 gün önce çocuklarımı alıp, köye gitti" dediği dini nikahla birlikte yaşadığı öğretmen Şeyhmus Y. üzerinde yoğunlaştı. Sitenin çevresindeki Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen polis, Şeyhmus Y.'nin olaydan önce ve sonra siteye giriş-çıkış görüntülerine ulaştı. Düzenlenen operasyonla Şeyhmus Y., Bağlar ilçesinde gözaltına alındı. Zeynep A. ve Şeyhmus Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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