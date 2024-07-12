TCMB'nin internet sitesinde sertifika değişikliği olacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) güvenli erişimi sağlamak için kullanılan SSL sertifikasını 13 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'de değiştirecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2024 11:49, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2024 12:17
TCMB, internet sitesindeki sertifika değişikliğine ilişkin basın duyurusunu yayımladı.
Duyuruda, bankanın İnternet sitesine (www.tcmb.gov.tr) güvenli erişimi sağlamak için kullanılan SSL sertifikasının 13 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 22.00'de değiştirileceği belirtilerek, siteden veri çeken kullanıcıların değişiklik sonrası erişimlerini kontrol etmesi, problem yaşamaları halinde basın duyurusunda bulunan linkten yeni sertifikaları sistemlerine eklemesi gerektiği bildirildi.