Cumhurbaşkanlığından lise ve üniversite tercihinde rehberlik desteği

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre; tercih döneminde kariyer danışmanlığı görevi yürüten 50 bini aşkın psikolojik danışman ve rehber öğretmen, mezunların istihdam performanslarının mesleki alan ve üniversite bölümleri bazında raporlandığı DABİS'in sağladığı veriler ile gençlere kariyer planlamalarında rehberlik sağlıyor. Lise ve üniversite tercihi yapacak adaylara fırsat eşitliği temelinde tercih danışmanlığı hizmetini dijital ortamda sunan DABİS, kariyer danışmanları iş gücü piyasası göstergelerini inceleyerek, adayları yeteneklerine ve kariyer planlarına en uygun seçeneklere yönlendiriyor.

Ofisin yürüttüğü iki önemli proje LİSE-VERİ ve ÜNİ-VERİ üzerine inşa edilen DABİS'te, LİSE-VERİ ortaöğretim, ÜNİ-VERİ ise yükseköğretim basamağının analizlerini sunuyor. Yükseköğretimde 'bölüm', ortaöğretimde ise 'mesleki alan' özelinde analizler oluşturan DABİS, kariyer danışmanlarının sistemde yer alan ve 2010 - 2024 Ocak ayını kapsayan güncel gerçek veriler ile daha etkin rehberlik yapmasını sağlarken, öğrencilerin de kariyer planlamasındaki belirsizliklerini azaltıyor ve tercih sürecinde yeteneklerine odaklı karar almalarını destekliyor. Psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin kullanımına sunulan iş gücü piyasası göstergeleri 48 mesleki alan ve 81'i lisans, 42'si ön lisans olmak üzere bölüm bazında iş bulma süresi, başlangıç ücreti, nitelik uyuşmazlığı, kamuda işe yerleşme oranı, çalışılan firma büyüklüğü dağılımı ve mezunların sektör bazında dağılımları gibi sayısal verileri içeriyor.

17 Temmuz'da tamamlanacak LGS tercih dönemi ve 8 Ağustos'ta tamamlanacak YKS tercih dönemlerinde DABİS, Türkiye genelinde tercih danışmanlığı yapacak kariyer danışmanlarına ücretsiz olarak hizmet sunuyor. Öğrenci ve mezunlar DABİS'e (dabis.cbiko.gov.tr) adresinden ulaşabiliyor; duyuruları ise Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Danışman Bilgi Sistemi resmi hesapları üzerinden takip edebiliyor.