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Bakan Uraloğlu: Nüfusumuzun yüzde 93,8'i mobil bağlantı sahibi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Nüfusumuzun yüzde 86,5'i internet kullanıcısıyken, yüzde 93,8'i mobil bağlantı sahibi ve yüzde 67,4'ü sosyal medya kullanıcısı" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2024 13:44, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2024 14:18
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Bakan Uraloğlu: Nüfusumuzun yüzde 93,8'i mobil bağlantı sahibi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Dijital 2024 Global Genel Bakış ve Türkiye Raporu'nda" açıklanan Nisan verilerine göre Türkiye'nin dijital medya alışkanlıklarını ve tercihlerini değerlendirdi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin 2024'te internette geçirdiği süreye bakıldığında günde 7 saat 6 dakika ile dünyada 19. sırada yer aldığını, nüfusun yüzde 86,5'inin internet kullanıcısı, yüzde 93,8'inin mobil bağlantı sahibi ve yüzde 67,4'ünün de sosyal medya kullanıcısı olduğunu bildirdi.

Bakan Uraloğlu, "2024 itibarıyla dünya çapında 5,65 milyar insan cep telefonu kullanıyor. Geçtiğimiz yıl tekil mobil kullanıcı sayısı yüzde 2,4 artış göstererek 133 milyon yeni kullanıcıya ulaştı" ifadesini kullandı.

Dünya genelinde de internet kullanımının büyük bir artış gösterdiğini belirten Uraloğlu, 2024'te dünya nüfusunun yüzde 67,1'inin yani 5,44 milyar insanın çevrimiçi olduğunu ifade etti.

Küresel internet kullanıcı sayısının önceki yıla göre yüzde 3,4 arttığını bildiren Uraloğlu, "2024 Nisan verilerine göre dünya genelinde 5,07 milyar sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Bu, toplam küresel nüfusun yaklaşık yüzde 62,6'sına denk geliyor. Sosyal medya kullanıcı artışı son aylarda yavaşlamış olsa da yıllık yüzde 5,4'lük bir büyüme ile yeni kullanıcı sayısındaki artış 260 milyon civarında oldu" ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin toplam nüfusa göre interneti benimseme bakımından yüzde 86,5 oranıyla dünya sıralamasında 36. sırada bulunduğunu ifade etti. Uraloğlu, internette geçirilen sürenin günde ortalama 7 saat civarında olduğunu belirterek, "Ülkemiz son yapılan ölçümlere göre internette geçirilen süreye bakıldığında günde 7 saat 6 dakika ile dünyada 19. sırada yer alıyor." diye konuştu.

"Nüfusumuzun yüzde 93,8'i mobil bağlantı sahibi"

Uraloğlu, Türkiye'de internet kullanımına dair istatistikleri de söyleyerek, şunları kaydetti:

"Nüfusumuzun yüzde 86,5'i internet kullanıcısıyken, yüzde 93,8'i mobil bağlantı sahibi ve yüzde 67,4'ü sosyal medya kullanıcısı. Rapora göre, hücresel mobil internet için ortalama indirme hızı 37,66 Mbps, sabit internet ortalama indirme hızı ise 41,90 Mbps."

Uraloğlu, Türkiye'de internet kullanımının başlıca 5 nedenini de açıklayarak, "İnternet kullanımımızın en yaygın nedenleri arasında bilgi bulmak, haber ve etkinliklerden haberdar olmak, bir şeyin nasıl yapılacağını araştırmak, ürün ve marka araştırması yapmak ile aile ve arkadaşlarla iletişimde kalmak gibi amaçlar bulunuyor" dedi.

Dünya çapında sosyal medya kullanıcı sayısının pandeminin başlangıcından bu yana yüzde 35'e yakın arttığının ve son 3 yılda 1 milyara yakın yeni kullanıcının sosyal medya kullanmaya başladığının altını çizen Bakan Uraloğlu, "Kullanıcı sayısındaki büyüme geçtiğimiz yıl önemli ölçüde yavaşlasa da sosyal medya kullanıcı sayısı halen artmaya devam ediyor. 2013 yılında 1,7 milyar, 2018'de 3,46 milyar olan kullanıcı sayısı Nisan 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artış ile 5,07 milyara ulaştı" şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, Dijital 2023 Global Genel Bakış ve Türkiye Raporu'ndaki verileri de hatırlatarak, kullanıcı başına aylık sosyal medya kullanımında ilk sırayı 21 saat 24 dakika ile Instagram'ın, ikinci sırayı ise 20 saat 54 dakika ile TikTok'un aldığını söyledi.

Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Yapılan araştırmanın sonuçlarına baktığımızda Türkiye'de sosyal medya hesaplarından takip edilen profillerin başında arkadaşlar, aile ve tanıdığımız insanlar geliyor. Bunu, satın aldığımız ve satın almak istediğimiz markalar, televizyon şovları ya da kanallar ile eğlence içerikleri, fenomenler ve parodi hesaplar takip ediyor. Dünyada sosyal medyada fenomenlerini takip etme oranına göre Türkiye diğer ülkelere göre yüzde 11,7 ile 49. sırada bulunuyor."

Uraloğlu, 2023 yılındaki rapora göre, dünya genelinde her hafta çevrimiçi satın alım yapan internet kullanıcıları incelendiğinde Türkiye'nin e-ticarette yüzde 64,6'lık oran ile dünyada 3. sırada yer aldığını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ücretsiz teslimat imkanının satın alma sürecinde kullanıcılar tarafından dikkate alınan en önemli faktör olduğunu vurgulayarak, "Ücretsiz teslimat, kolay iade politikası, kuponlar ve indirimler, hızlı ve kolay ödeme ile müşteri yorumları gibi etkenler vatandaşların çevrimiçi alışverişe yönelmesinde en önemli tercih sebepleri olarak karşımıza çıkıyor. Yeni marka, ürün ve hizmetleri keşfeden kullanıcılar incelendiğinde de kullanıcıların yüzde 36,8'i sosyal medya reklamları aracılığıyla bu markaları keşfettiğini söylüyor. Bu sıralamayı, arama motorları, televizyon ve uygulama reklamları ile marka veya ürünlerin internet siteleri takip ediyor."

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