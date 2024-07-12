Eski kız arkadaşını öldüren, yanındaki kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Y.T. (31), dün Larende Mahallesi 578. Sokak'taki evine gittiği eski kız arkadaşı Seher İşler (23) ile yanındaki M.T'yi bıçakla yaralamış, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İşler, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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