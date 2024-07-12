Akademide eğitim görecek öğretmenlerin ücretlerinde değişiklik
TBMM'de görüşülen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda verilen önerge ile Öğretmen Akademisi'nde eğitim görecek öğretmenlerin ücretleri artırıldı.
TBMM'de görüşülen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda verilen önerge ile Öğretmen Akademisi'nde eğitim görecek öğretmenlerin ücretleri artırıldı.
TBMM'de görüşülen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda verilen önerge ile değişiklik yapıldı. Katsayı 18 bin 650'den, 23 bin 310'a çıkarıldı.
Yani akademide eğitim görecek öğretmenlerin maaşı 16 bin 930'dan 21 bin 160
TL'ye çıkarıldı.
ÖMK'da ikinci değişiklik
Öğretmenlik Meslek Kanununda yapılan ikinci değişikliğe göre, Akademideki eğitim sonrasında yerleştirildiği okulda mazaretsiz olarak göreve başlamayanlar ile göreve başladığı halde mazeretsiz olarak görevlerinden ayrılanlar daha önce 3 yıl süreyle yeniden öğretmen olamayacaktı. 3 yıllık süre 1 yıla düşürülmüştür.
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