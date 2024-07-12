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Sosyal medya fenomeni Güngen çiftinin ifadesine ulaşıldı

İstanbul merkezli 25 ilde kara para aklama soruşturması kapsamında düzenlenen "Kuyu-8" operasyonlarında gözaltına alınan aralarında fenomen Neslihan ve İnanç Güngen çiftinin de bulunduğu 65 şüpheli yakalanmış, bu kişilerin 45'i sabah adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerine ulaşıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2024 15:01, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2024 15:02
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Sosyal medya fenomeni Güngen çiftinin ifadesine ulaşıldı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" gibi suçlara yönelik çalışma yapılmış, geçtiğimiz salı günü 25 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan ve polisteki ifade işlemleri tamamlanan 65 şüphelinin 45'i adliyeye sevk edilmişti.

Zanlıların emniyetteki ifadelerine ulaşıldı

Çeşitli sosyal medya mecralarında "Neslim Güngen" mahlası ile tanınan fenomen Neslihan Güngen ile eşi İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu 45 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri sürerken, zanlıların emniyette verdikleri ifadelere ulaşıldı. Soruşturmanın kilit isimlerinden Neslihan Güngen'in Mali Şube Müdürlüğü departmanında polise verdiği ifadesinde yaptıkları iş ve işlemlerin açık ve şeffaf olduğunu, devletin her kurumunun şirketlerini denetleyebileceğini, yine vergi müfettişiyle de görüşmeyi vergi dairesinde yaptıklarını söyledi. Güngen'in dinlemeye takılan MASAK'ın yetkilendirdiği vergi müfettişi ile bunun dışında görüşmediklerini ifade ettiği, ancak hangi vergi dairesinde görüştüklerini açıklamadığı öğrenildi.

Soruşturma dosyasında bir numaralı şüpheli olarak görünen Neslihan Güngen'in şirket ve güzellik merkezindeki çalışanlarının ifadeleri de ortaya çıktı. Çalışanların polise verdikleri ifadelerinde sahte faturalar kesildiğini bildiklerini, satılan ürünlerin sağlıksız olduklarını gördüklerini, ancak buna rağmen Neslihan Güngen'in zorlamasıyla bu ürünlerin satışlarının yapıldığını söyledikleri iddia edildi.

9 Temmuz Salı günü gerçekleştirilen operasyonla yakalanan İnanç Güngen'in ise güzellik merkezinde kullanılan cihazların UST kayıtlarının olmadığından haberi olmadığını söylediği, bu tür işlemlerle eşi Neslihan Güngen'in ilgilendiğini anlattığı öğrenildi. Yine vergi müfettişinin de ifadesinde Neslihan Güngen ile kayıt dışı görüşme talebinde bulunmadığını savunduğu belirtildi.

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