Tarihçi İlber Ortaylı, Kafa TV isimli YouTube kanalında yayınlanan "Cahille Sohbeti Kestim" isimli programa konuk oldu. ChatGPT'den İlber Ortaylı'ya bir soru sormasının istendiği programda ilginç anlar yaşandı.

ORTAYLI 'YAPAY ZEKAYA' KIZDI

Yapay zeka ise Ortaylı için, "Kanuni Sultan Süleyman zamanında imparatorluğun yönetim ve hukuk sistemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu dönemde yapılan en önemli reformlar nelerdir?" sorusunu seçti.

Ortaylı yapay zekanın kendisine yönelttiği soruyu beğenmeyince, "Ya böyle okul sorusu Allah aşkına. Ne reformu? Kanuni devrinde reform olmaz ki... Kanuni devrinde düzenleme olur ama reform olmaz. Herhangi bir okul kitabında olan cevaba göre yazılmış sorular zaten" dedi.