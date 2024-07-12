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MİT, yurt dışına kaçan FETÖ'cülere nefes aldırmadı

15 Temmuz darbe girişiminde hainlerin hedefi olan Milli İstihbarat Teşkilatı, o tarihten bu yana FETÖ'cülere darbe üstüne darbe vurdu. Örgütün 100'den fazla firari üst düzey ismi başarılı operasyonlarla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 12 Temmuz 2024 17:28, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2024 17:31
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MİT, yurt dışına kaçan FETÖ'cülere nefes aldırmadı

Yıllarca sinsice devlete sızan FETÖ'cü hainler, 15 Temmuz'da darbe girişimine kalkıştı.

Milli İstihbarat Teşkilatı, amaçlarına ulaşamayınca yurt dışına kaçan hainlerin peşlerini bırakmadı.

Haritalandırma, bilgilendirme ve adli iş birliği aşamalarından oluşan 3 kademeli takip sistemi ile FETÖ'cüler adım adım izleniyor. Bu kapsamda, 2016 sonrasında Avrupa, Asya ve Afrika'ya kaçan 100'ün üzerindeki FETÖ'cü hain nokta operasyonlarla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

FETÖ elebaşının yeğeni Kenya'dan Türkiye'ye getirildi

Onlardan hainlerden biri FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen.

Örgütün gizli yapılanmalarla irtibatını sağlayan Gülen, Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İtirafçı olarak çok sayıda FETÖ üyesini deşifre eden Gülen'e 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'nün sözde Orta Asya Genel sorumlusu yakalandı

MİT'ten kaçamayan bir diğer terörist Orhan İnandı. FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu olan İnandı, Kırgızistan'da yakayı ele verdi. İnandı, 'terör örgütü yöneticiliği ve kuruculuğu' suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bir diğer örgüt mensubu ise Gürbüz Sevilay. FETÖ'nün, terör örgütü PKK ile ilişkisini sağlayan Sevilay, başarılı bir operasyon ile Özbekistan'da yakalandı.

İtirafçı olarak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Sevilay, 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

İsmail Okkalı da FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki gizli yapılanmasında görevliydi. Örgüt toplantıları için ev temin sorumlusuydu. MİT ve Emniyet, FETÖ'cü Okkalı'yı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ele geçirdi.

Onlarca operasyon yapıldı

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası kurumların iş birliği ile onlarca operasyon yapıldı. Birçok ülkeden getirilen FETÖ'cüler adalete teslim edildi. Türkiye, örgüt üyelerine yurt dışında da rahat olamayacaklarını net bir şekilde hissettirdi.

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