Cenk Tosun Fenerbahçe yolunda
Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren golcü oyuncu Cenk Tosun ile prensip anlaşmasına vardı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 12 Temmuz 2024 17:32, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2024 17:33
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yerli golcü arayışı devam ediyor.
Bertuğ Yıldırım için girişimlerini sürdüren sarı lacivertliler, Rennes'in 7 milyon euro bonservis bedeli istemesiyle rotayı Cenk Tosun'a çevirdi.
Beşiktaş'ın anlaşamaya varamadığı 33 yaşındaki milli golcü, Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı. Cenk Tosun'un transferin bitmesi durumunda kısa süre içerisinde sarı-lacivertli takıma katılması bekleniyor.
Fenerbahçe'de forvet rotasyonunun transfer edilecek yabancı bir golcü, Edin Dzeko ve Cenk Tosun arasında olması bekleniyor.