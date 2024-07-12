Borsa İstanbul kapanış rekorunu yeniledi

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp'tan 'rötar' iddialarına yanıt
AJet Genel Müdürü Kerem Sarp'tan 'rötar' iddialarına yanıt
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları.
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları.
Sponsorlu İçerik
Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın Suriye çağrısı dikkate alınmalı
Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın Suriye çağrısı dikkate alınmalı
FETÖ'den el konulan şirketlerden 94'ü Hazine'ye geçti
FETÖ'den el konulan şirketlerden 94'ü Hazine'ye geçti
KPSS lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı
KPSS lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı
Silivri'de otluk alan çıkan ve evlere sıçrayan yangın kontrol altında
Silivri'de otluk alan çıkan ve evlere sıçrayan yangın kontrol altında
İzmir'de 2 kişinin ölümüyle ilgili bilirkişi ön raporu çıktı
İzmir'de 2 kişinin ölümüyle ilgili bilirkişi ön raporu çıktı
Bakan Kurum: 2025'te evine giremeyen tek bir depremzede kalmayacak
Bakan Kurum: 2025'te evine giremeyen tek bir depremzede kalmayacak
Kamu-Sen'den 15 Temmuz Mesajı
Kamu-Sen'den 15 Temmuz Mesajı
KPSS'ye saniyelerle geç kaldılar! Adaylar kapıdan döndü
KPSS'ye saniyelerle geç kaldılar! Adaylar kapıdan döndü
YÖK Başkanı, ikinci öğretimlerin kapanma gerekçesini açıkladı
YÖK Başkanı, ikinci öğretimlerin kapanma gerekçesini açıkladı
Yılın ilk yarısında 11,4 milyon adet çeyrek altın üretildi
Yılın ilk yarısında 11,4 milyon adet çeyrek altın üretildi
Meclis yoğun gündemle toplanacak
Meclis yoğun gündemle toplanacak
İzmir'de İki Ölüm: Elektrik şirketi altyapıyı suçladı
İzmir'de İki Ölüm: Elektrik şirketi altyapıyı suçladı
Lise tercihleri için son 4 gün
Lise tercihleri için son 4 gün
Fransız okulu krizi! 'Ya bizim koşullar ya hukuki prosedür'
Fransız okulu krizi! 'Ya bizim koşullar ya hukuki prosedür'
YÖK, 'Sahte Üniversite'yi 1 yıl önce ihbar etmiş
YÖK, 'Sahte Üniversite'yi 1 yıl önce ihbar etmiş
Göç yönetiminde yeni dönem! Yol haritası belirlendi
Göç yönetiminde yeni dönem! Yol haritası belirlendi
Trump'ın mitinginde silahlı saldırı: Kulağından yaralandı
Trump'ın mitinginde silahlı saldırı: Kulağından yaralandı
Bakan Tunç'tan İzmir açıklaması:Yargı gereğini yapacak
Bakan Tunç'tan İzmir açıklaması:Yargı gereğini yapacak
Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?
Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?
Erdoğan: 15 Temmuz'da ihanet çetesinin 40 yıllık planını bozduk
Erdoğan: 15 Temmuz'da ihanet çetesinin 40 yıllık planını bozduk
Yusufeli-Artvin yolu uzunluğu 75 kilometreye düştü
Yusufeli-Artvin yolu uzunluğu 75 kilometreye düştü
Bakan Tunç'tan 'yeni anayasa' çağrısı
Bakan Tunç'tan 'yeni anayasa' çağrısı
İki ilde orman yangını: Alevlere müdahale sürüyor
İki ilde orman yangını: Alevlere müdahale sürüyor
Bakan Tunç'tan Kerem Kınık açıklaması: Hata varsa düzeltilir
Bakan Tunç'tan Kerem Kınık açıklaması: Hata varsa düzeltilir
Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına zam
Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına zam
Maliye'den çok harcayan ancak vergi vermeyenlere yakın takip
Maliye'den çok harcayan ancak vergi vermeyenlere yakın takip
Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
YÖK'ten 'Yeni Pazar Üniversitesi' ile ilgili açıklama
YÖK'ten 'Yeni Pazar Üniversitesi' ile ilgili açıklama
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa İstanbul kapanış rekorunu yeniledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,37 değer kazancıyla günü 11.064,85 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 11.113,55 puana taşıdı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 12 Temmuz 2024 18:54, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2024 18:57
Yazdır
Borsa İstanbul kapanış rekorunu yeniledi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 40,51 puan artarken, toplam işlem hacmi 101,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,87, holding endeksi yüzde 0,41 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,75 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,61 ile ulaştırma oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış, Mart 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Analistler, dün ABD'de tüketici enflasyonunun yavaşladığına işaret eden verilerin ardından bugün beklenenden daha sıcak gelen ÜFE'nin enflasyonla mücadele yolunun inişli çıkışlı olmaya devam edeceğine işaret eden önemli bir gösterge olduğunu vurguladı.

Yine de ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimine başlayacağına dair beklentilerin güçlü kaldığını ifade eden analistler, haftaya yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in beklenen Türkiye değerlendirmesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Çin'de büyüme, Avro Bölgesi'nde, İngiltere'de ve Japonya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber