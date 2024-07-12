Erzurum'da gölde kaybolan genç aranıyor

Bot yardımıyla göle açılan ekipler, kayıp gencin bulunması için su altı ve yüzeyinde çalışmalarını sürdürüyor.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ile komando timi sevk edildi.

İlçenin Balıklı Mahallesi'ndeki Tortum Gölü'ne serinlemek için giren 18 yaşındaki Bedirhan Kotan bir süre sonra gözden kayboldu.

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