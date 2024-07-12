Erzurum'da gölde kaybolan genç aranıyor
Erzurum'un Uzundere ilçesinde girdiği gölde kaybolan gencin bulunması için ekiplerce çalışma başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2024 22:37, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2024 22:41
İlçenin Balıklı Mahallesi'ndeki Tortum Gölü'ne serinlemek için giren 18 yaşındaki Bedirhan Kotan bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ile komando timi sevk edildi.
Bot yardımıyla göle açılan ekipler, kayıp gencin bulunması için su altı ve yüzeyinde çalışmalarını sürdürüyor.