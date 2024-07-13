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13 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları

13 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Haber Giriş : 13 Temmuz 2024 00:00, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2024 00:04
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13 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, SETA'nın 15 Temmuz Sempozyumu'na, ardından Bakırköy'de İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açılışına katılacak.

(Ankara/10.30 - İstanbul/15.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AFAD Müdürlüğünde koordinasyon toplantısına katılacak, Nurdağı'nda saha incelemesi ve basın açıklaması yapacak, İslahiye'de saha incelemesinde bulunacak. Ardından Kilis'e geçecek Bakan Kurum, Valiliği ziyaret edecek, il değerlendirme toplantısına katılacak, TOKİ deprem konutlarında incelemelerde bulunacak.

(Gaziantep/10.00/13.00/14.30 - Kilis/16.00/17.00/18.30)

3- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakanlığın hazırladığı "Ahmet'im, Mehmet'im, Şehitlerim" adlı 15 Temmuz belgeselinin özel gösterimine iştirak edecek.

(İstanbul/20.00)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin istişare kampının açılışında konuşacak. Kent merkezinde esnafla bir araya gelecek olan Dervişoğlu, Çay Belediyesini ziyaret edecek, Vişne Festivaline katılacak.

(Afyonkarahisar/11.00-20.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Artvin Yusufeli Merkez Viyadüğü Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Artvin/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Fenerbahçe, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçını Belçika'nın Strasbourg takımıyla Merkur Arena'da oynayacak. Bu maçla sarı-lacivertli ekibin Avusturya kampı tamamlanacak.

(Graz/18.30)

2- Beşiktaş, Slovenya'daki yurt dışı kampı kapsamında ilk hazırlık maçını Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla Lendava Stadı'nda oynayacak.

(Lendava/18.30)

3- Trabzonspor, Macaristan'da sürdürdüğü yeni sezon hazırlık kampında Sırbistan ekibi Zeleznicar Pancevo ile karşılaşacak.

(Szeged/18.30)

4- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın kadınlar final maçı Jasmine Paolini ve Barbora Krejcikova arasında oynanacak.

(Londra)

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