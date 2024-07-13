Nüfus müdürlükleri KPSS mesaisinde
ÖSYM tarafından yarın düzenlenecek 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS Lisans) dolayısıyla nüfus müdürlükleri açık bulundurulacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2024 09:48, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2024 09:48
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarınki sınava katılacakların ihtiyaç duyacakları belgeleri karşılamak amacıyla sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü 07.00-14.30 saatlerinde açık bulundurulacağı belirtildi.
İşlemlerin randevusuz gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada, adayların vakit kaybı yaşamaması için başvurudan önce sınava giriş belgesini ibraz etmesi gerektiği kaydedildi.